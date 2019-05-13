رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل ديوكوفيتش يعزز صدارته في تصنيف لاعبي كرة المضرب المحترفين باريس ـ سبأ:



استفاد النمساوي دومينيك تييم واليوناني ستيفانوس تسيتسيباس من نتائجهما في دورة مدريد، رابع دورات الماسترز للألف نقطة، ليتقدما في تصنيف لاعبي كرة المضرب المحترفين الصادر اليوم، والذي عزز فيه الصربي نوفاك



ديوكوفيتش صدارته.



ورفع ديوكوفيتش رصيده الى 12115 نقطة، موسعا الفارق الى 4170 نقطة عن الثاني الإسباني رافايل نادال الذي خرج في نصف نهائي الدورة الإسبانية أمام اليوناني الشاب (20 عاما) الذي أقصى أيضا في ربع النهائي، بطل مدريد في العام الماضي الألماني ألكسندر زفيريف.



وبموجب هذه النتائج، تقدم تسيتسيباس الى المركز السابع عالميا، وهو الأفضل له في مسيرته، علما بأنه كان مصنفا في المركز 43 في الفترة ذاتها من العام الماضي، وأتاح فقدان زفيريف اللقب، لدومينيك تييم التقدم الى المركز الرابع في التصنيف العالمي، خلف السويسري روجيه فيدرر الثالث.



وفي تصنيف اللاعبات استعادت الرومانية سيمونا هاليب المركز الثاني وقلصت الفارق مع المتصدرة اليابانية ناومي أوساكا الى 239 نقطة، بعدما حققت نتيجة أفضل منها في دورة مدريد.

سبأ [13/مايو/2019]سبأ