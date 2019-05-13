ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الإثنين، 13 - مايو - 2019 الساعة 11:04:10م
صدور قرار بتعيين وكيل للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة
صدر اليوم قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (102) لسنة 2019م بتعيين إبراهيم عبدالكريم يحيى الطائفي وكيلاً للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لقطاع الرقابة على وحدات القطاع الاقتصادي.
أهالي الجولان السوري يرفضون إقامة أي مستوطنة على اراضيهم
جدد أهالي الجولان السوري المحتل رفضهم إقامة مستوطنة أعلن عنها رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتانياهو تحت اسم مستوطنة (ترامب) على ارضي الجولان المحتل.
استطلاع: غالبية الكنديين قلقون من ارتفاع أسعار الوقود
أظهر استطلاع جديد أجراه مركز نانوس الكندي للبحوث واستطلاعات الرأي أن 70 بالمئة من الكنديين قلقون من ارتفاع أسعار الوقود.
مطابع الكتاب يفوز على الأمازون ويحجز مقعده في ربع نهائي دوري الأهلي الرمضاني
حجز فريق مطابع الكتاب المدرسي مقعدا له في ربع نهائي دوري الأهلي الرمضاني الـ 36 لكرة القدم، بفوزه على الأمازون بهدفين نظيفين في اللقاء الذي جمعهما اليوم ضمن الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الثالثة.
آخر الأخبار:
عمليات هجومية على مواقع المرتزقة بنجران
الأسهم الأمريكية تبدأ تعاملاتها على هبوط
كسر زحف لمرتزقة الجيش السعودي بجيزان
ثلاثة انفجارات تهز مدينة جلال اباد الافغانية وتوقع ثلاثة قتلى و20 مصاب
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  رياضة
ديوكوفيتش يعزز صدارته في تصنيف لاعبي كرة المضرب المحترفين
[13/مايو/2019]
باريس ـ سبأ:

استفاد النمساوي دومينيك تييم واليوناني ستيفانوس تسيتسيباس من نتائجهما في دورة مدريد، رابع دورات الماسترز للألف نقطة، ليتقدما في تصنيف لاعبي كرة المضرب المحترفين الصادر اليوم، والذي عزز فيه الصربي نوفاك

ديوكوفيتش صدارته.

ورفع ديوكوفيتش رصيده الى 12115 نقطة، موسعا الفارق الى 4170 نقطة عن الثاني الإسباني رافايل نادال الذي خرج في نصف نهائي الدورة الإسبانية أمام اليوناني الشاب (20 عاما) الذي أقصى أيضا في ربع النهائي، بطل مدريد في العام الماضي الألماني ألكسندر زفيريف.

وبموجب هذه النتائج، تقدم تسيتسيباس الى المركز السابع عالميا، وهو الأفضل له في مسيرته، علما بأنه كان مصنفا في المركز 43 في الفترة ذاتها من العام الماضي، وأتاح فقدان زفيريف اللقب، لدومينيك تييم التقدم الى المركز الرابع في التصنيف العالمي، خلف السويسري روجيه فيدرر الثالث.

وفي تصنيف اللاعبات استعادت الرومانية سيمونا هاليب المركز الثاني وقلصت الفارق مع المتصدرة اليابانية ناومي أوساكا الى 239 نقطة، بعدما حققت نتيجة أفضل منها في دورة مدريد.

سبأ
  المزيد من (رياضة)
بالميراس وسانتوس يواصلان صراعهما المبكر على صدارة الدوري البرازيلي
فوز الصعدي والوجيه في افتتاح كروية دورة الألعاب الرمضانية الخامسة بذمار
الأخوة والمقاومة يتأهلان للمربع الذهبي للبطولة الرمضانية للكرة الطائرة
مطابع الكتاب يفوز على الأمازون ويحجز مقعده في ربع نهائي دوري الأهلي الرمضاني
مؤسسة الشعب الاجتماعية تدشن بطولة يمن الصمود 2 لمركز الرعاية الاجتماعية ودور الأيتام
تورونتو رابتورز يتأهل إلى نهائي الشرقية بدوري السلة الأمريكي للمحترفين
الوحدة يسحق آزال برباعية بيضاء في بطولة القدم بالملتقى الرمضاني
هاميلتون يفوز بجائزة اسبانيا الكبرى في الفورمولا
مانشستر سيتي يتوج بلقب الدوري الانجليزي للمرة الثانية على التوالي
الكرامة يتفوق على التحدي في البطولة الرمضانية الرابعة للكرة الطائرة
العدوان السعودي على اليمن
استشهاد أربعة مواطنين بغارة لطيران العدوان بصعدة
[13/مايو/2019]
إصابة مواطن بغارة لطيران العدوان في صعدة واستمرار خرق اتفاق الحديدة
[13/مايو/2019]
إصابة مواطن بغارة لطيران العدوان في سحار صعدة
[12/مايو/2019]
استشهاد وإصابة أكثر من 21 مواطناً في ثلاث محافظات بنيران المرتزقة وغارات طيران العدوان
[12/مايو/2019]
24 شهيدا وجريحا جلهم أطفال ونساء حصيلة جريمة العدوان بالضالع
[12/مايو/2019]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2019، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by