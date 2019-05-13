اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل هبوط أسعار الذهب إلى أقل من 1239 دولار للاوقية لندن – سبأ :







تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين، مع ضغوط التوترات التجارية الصينية - الأمريكية والضبابية حيال إمكانية التوصل لاتفاق على اليوان، ما رفع تكلفة المعدن الأصفر على المشترين في الصين أكبر مستهلك في العالم.



وسجل السعر الفوري للذهب بحلول الساعة 0558 بتوقيت جرينتش 1238.40 دولار للأوقية (الأونصة)، فيما نزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.2 بالمائة إلى 1285.20 للأوقية.



وجاء هذا الهبوط مع تصاعد الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم يوم الجمعة مع رفع الولايات المتحدة للرسوم الجمركية على بضائع صينية بقيمة 200 مليار دولار وتعهد الصين بالرد.



وبدا أن الولايات المتحدة والصين وصلتا إلى طريق مسدود فيما يتعلق بمفاوضات التجارة يوم الأحد، إذ طلبت واشنطن وعوداً بتغييرات ملموسة في القانون الصيني وقالت بكين إنها لن تقبل ما يضر بمصالحها.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبط سعر الفضة بنسبة 0.4 بالمائة إلى 14.70 دولار للأوقية، بينما انخفض البلاتين واحداً بالمائة إلى 852 دولاراً.







سبأ [13/مايو/2019]سبأ