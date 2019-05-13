محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة آلية توفيرالغاز المنزلي بذمار ذمار-سبأ:

ناقش اجتماع برئاسة محافظ ذمار محمد حسين المقدشي اليوم، آلية توفير الغاز المنزلي وتفعيل دور الجهات ذات العلاقة في المتابعة والرقابة على عمليات التوزيع.



وفي الاجتماع الذي ضم مدراء مديرية ذمار محمد السيقل ومكتب الصناعة ناجي العزي ومنشاة الغاز عبدالعزيز الجنيد وعدد من ملاك المحطات الخاصة، شدد المحافظ المقدشي على توفير احتياجات المواطنين من الغاز المنزلي ومعالجة الاختلالات بما يضمن توفير هذه المادة ووصولها إلى المواطنين بسهولة ويسر.



وأشار إلى أهمية التنسيق الكامل بين الجهات ذات العلاقة ومنشأة الغاز والمحطات الخاصة بما يسهم في توفير الغاز وعدم حدوث أزمة.. مشيدا بجهود القطاع الخاص في تغطية الاحتياج من الغاز .



ووجه قيادة السلطة المحلية بمديرية ذمار ومكتب الصناعة بالمحافظة بالمتابعة والإشراف المباشر على آلية توفير الغاز والرقابة على توزيعها في كافة المناطق والأحياء.



وأكد أن السلطة المحلية ستتخذ الإجراءات القانونية ضد كل من يثبت تلاعبه بقوت المواطنين واحتياجاتهم الأساسية.



ودعا أعضاء المجالس المحلية وعقال الحارات للاضطلاع بدورهم في الرقابة على الوكلاء وتوزيع مادة الغاز .. حاثا منشأة الغاز على تلافي جوانب القصور وتغطية المدينة بهذه المادة بصورة مستمرة .



حضر الاجتماع رئيس لجنة التخطيط بالمجلس المحلي بمدينة ذمار عبدالجبار المقولي ومدير فرع مكتب الصناعة بمديرية ميفعة عنس عبدالفتاح المرامي وعدد من عقال الحارات وممثلي وكلاء الغاز محمد اليفاعي وقيس الذيجاني .



سبأ [13/مايو/2019]سبأ