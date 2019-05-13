الأخوة والمقاومة يتأهلان للمربع الذهبي للبطولة الرمضانية للكرة الطائرة [13/مايو/2019] صنعاء - سبأ :

بلغ فريقا الأخوة والمقاومة للمربع الذهبي للبطولة الرمضانية الرابعة للكرة الطائرة، التي ينظمها نادي الشرطة بالتعاون مع فرع اتحاد اللعبة بالأمانة.



جاء تأهل الأخوة للمربع الذهبي بفوزه على المقاومة الذي تأهل رغم الخسارة بشوطين لشوط في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب ضباط الشرطة ضمن الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الأولى.



وتساوت فرق المجموعة الثلاث بالنقاط ليتم الرجوع وفق اللائحة لفارق نقاط الأشواط والتي منحت فريقا الأخوة والمقاومة بطاقة العبور لنصف النهائي.



وتتواصل منافسات الجولة ذاتها غدا الثلاثاء بلقاء يجمع الأصدقاء والكرامة في مباراة ستحدد ملامح إكتمال أضلاع المربع الذهبي.



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