ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الإثنين، 13 - مايو - 2019 الساعة 08:11:54م
صدور قرار بتعيين وكيلاً للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة
صدر اليوم قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (102) لسنة 2019م بتعيين إبراهيم عبدالكريم يحيى الطائفي وكيلاً للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لقطاع الرقابة على وحدات القطاع الاقتصادي.
اصابات خلال اقتحام مخيم جنين والاحتلال يعتقل 13 فلسطينيا بالضفة الغربية
اصيب شابان فلسطينيان بعيارين ناري ومطاطي، وأصيب العشرات بحالات اختناق، ودهست آلية عسكرية إسرائيلية شابا فلسطينيا ثالثاً، وذلك خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة اليوم الاثنين .
استطلاع: غالبية الكنديين قلقون من ارتفاع أسعار الوقود
أظهر استطلاع جديد أجراه مركز نانوس الكندي للبحوث واستطلاعات الرأي أن 70 بالمئة من الكنديين قلقون من ارتفاع أسعار الوقود.
تورونتو رابتورز يتأهل إلى نهائي الشرقية بدوري السلة الأمريكي للمحترفين
منح اللاعب كاوهي لينارد فريقه تورونتو رابتورز التأهل إلى نهائي المنطقة الشرقية في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، بتسجيله هدف الفوز 92 / 90 على ضيفه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز.
آخر الأخبار:
الأخوة والمقاومة يتأهلان للمربع الذهبي للبطولة الرمضانية للكرة الطائرة
مطابع الكتاب يفوز على الأمازون ويحجز مقعده في ربع نهائي دوري الأهلي الرمضاني
محافظ المحويت يطلع علي آداء المركز الصحي بجمعة سارع
تدشين حملة بيئية لمكافحة نواقل وباء الكوليرا بذمار
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  رياضة
مطابع الكتاب يفوز على الأمازون ويحجز مقعده في ربع نهائي دوري الأهلي الرمضاني
[13/مايو/2019] صنعاء - سبأ :
حجز فريق مطابع الكتاب المدرسي مقعدا له في ربع نهائي دوري الأهلي الرمضاني الـ 36 لكرة القدم، بفوزه على الأمازون بهدفين نظيفين في اللقاء الذي جمعهما اليوم ضمن الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الثالثة.

ويدين مطابع الكتاب الفضل في فوزه لمهاجمه ماجد عمر الذي أحرز هدفي اللقاء الذي أقيم على ملعب النادي الأهلي.
وفي المباراة الثانية لحساب ذات المجموعة تعادل فريقا شباب الأهلي وضيفه اليرموك بدون أهداف رغم إتاحة الفرص السانحة للتسجيل.
بهاتين النتيجتين اعتلى المطابع صدارة المجموعة بست نقاط، ليخطف بطاقة العبور لربع النهائي، وجاء الأهلي وصيفا بأربع نقاط، وحل اليرموك ثالثا بنقطة فقط، وتذيل الأمازون المجموعة دون نقاط.
وتختتم منافسات الجولة الثانية غدا الثلاثاء بإقامة لقائين ضمن المجموعة الثانية، يلعب في الأولى هيئة الطيران مع شباب الوحدة، ويلتقي في الثانية شركة الروضة والشرطة.

سبأ
  المزيد من (رياضة)
الأخوة والمقاومة يتأهلان للمربع الذهبي للبطولة الرمضانية للكرة الطائرة
مؤسسة الشعب الاجتماعية تدشن بطولة يمن الصمود 2 لمركز الرعاية الاجتماعية ودور الأيتام
تورونتو رابتورز يتأهل إلى نهائي الشرقية بدوري السلة الأمريكي للمحترفين
الوحدة يسحق آزال برباعية بيضاء في بطولة القدم بالملتقى الرمضاني
هاميلتون يفوز بجائزة اسبانيا الكبرى في الفورمولا
مانشستر سيتي يتوج بلقب الدوري الانجليزي للمرة الثانية على التوالي
الكرامة يتفوق على التحدي في البطولة الرمضانية الرابعة للكرة الطائرة
تدشين بطولة الشطرنج بمحافظة عمران
انطلاق بطولة الناشئين في ملتقى الوحدة الرمضاني بصنعاء
سان جيرمان يعود للانتصارات بفوز معنوي بعد هزيمة وتعادلين
العدوان السعودي على اليمن
استشهاد أربعة مواطنين بغارة لطيران العدوان بصعدة
[13/مايو/2019]
إصابة مواطن بغارة لطيران العدوان في صعدة واستمرار خرق اتفاق الحديدة
[13/مايو/2019]
إصابة مواطن بغارة لطيران العدوان في سحار صعدة
[12/مايو/2019]
استشهاد وإصابة أكثر من 21 مواطناً في ثلاث محافظات بنيران المرتزقة وغارات طيران العدوان
[12/مايو/2019]
24 شهيدا وجريحا جلهم أطفال ونساء حصيلة جريمة العدوان بالضالع
[12/مايو/2019]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2019، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by