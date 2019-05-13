مطابع الكتاب يفوز على الأمازون ويحجز مقعده في ربع نهائي دوري الأهلي الرمضاني [13/مايو/2019] صنعاء - سبأ :

حجز فريق مطابع الكتاب المدرسي مقعدا له في ربع نهائي دوري الأهلي الرمضاني الـ 36 لكرة القدم، بفوزه على الأمازون بهدفين نظيفين في اللقاء الذي جمعهما اليوم ضمن الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الثالثة.



ويدين مطابع الكتاب الفضل في فوزه لمهاجمه ماجد عمر الذي أحرز هدفي اللقاء الذي أقيم على ملعب النادي الأهلي.

وفي المباراة الثانية لحساب ذات المجموعة تعادل فريقا شباب الأهلي وضيفه اليرموك بدون أهداف رغم إتاحة الفرص السانحة للتسجيل.

بهاتين النتيجتين اعتلى المطابع صدارة المجموعة بست نقاط، ليخطف بطاقة العبور لربع النهائي، وجاء الأهلي وصيفا بأربع نقاط، وحل اليرموك ثالثا بنقطة فقط، وتذيل الأمازون المجموعة دون نقاط.

وتختتم منافسات الجولة الثانية غدا الثلاثاء بإقامة لقائين ضمن المجموعة الثانية، يلعب في الأولى هيئة الطيران مع شباب الوحدة، ويلتقي في الثانية شركة الروضة والشرطة.



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