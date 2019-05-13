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محافظ المحويت يطلع علي آداء المركز الصحي بجمعة سارع
[13/مايو/2019] المحويت - سبأ :
أطلع محافظ المحويت فيصل أحمد حيدر اليوم علي أداء المركز الصحي في جمعة سارع بمديرية بني سعد.

وفي الزيارة التي رافقه فيها نائب مدير فرع الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشئون الإنسانية أحمد مروان استمع المحافظ من القائمين علي المركز الي ايضاح عن آلية استقبال المرضي وتشخيصهم.

كما استمع إلي شرح عن الجهود المقدمة في تحسين الخدمة الطبية وآليات مواجهة الوضع الوبائي وكيفية معالجة مرضي الكوليرا.

وأشاد المحافظ بانضباط الكادر الطبي والعاملين الصحيين..حاثا علي الاستمرار في تقديم العناية الطبية وتجويد الخدمات الصحية بما يكفل مواجهة الأوبئة الناتجة عن استمرار العدوان والحصار.

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