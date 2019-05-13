تدشين حملة بيئية لمكافحة نواقل وباء الكوليرا بذمار [13/مايو/2019] ذمار - سبأ:

دشن محافظ ذمار محمد حسين المقدشي ووكيل وزارة المياه لقطاع البيئة محمد الوادعي والقائم بأعمال رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة عبدالملك الغزالي اليوم، الحملة البيئية لمكافحة نواقل وباء الكوليرا بالمحافظة.



تستهدف الحملة التي تنفذها وزارة المياه والبيئة بالتعاون مع منظمة اليونيسف خلال الفترة من 13- 26 مايو الجاري المديريات التي تشهد تفشي للوباء وتشمل مديريات مدينة ذمار، جهران، عنس، مغرب عنس، الحداء وصاب العالي.



وخلال التدشين أشار محافظ ذمار إلى أهمية الحملة في القضاء على البعوض والحشرات الناقلة للأمراض وتجفيف البؤر التي تساعد على انتشار الأوبئة، وتعزيز الثقافة البيئية والصحية حول مواجهة الأوبئة وطرق الوقاية منها وخاصة الكوليرا.



وأشاد بالجهود التي تبذلها وزارة المياه والبيئة في تنفيذ مثل هذه الحملات حفاظا على البيئة العامة وبما يعود بالفائدة على صحة وسلامة المجتمع .. داعيا إلى أهمية الالتفات لوضع مقلب المخلفات بالمدينة والذي يعد من أهم مصادر انتشار الأمراض والأوبئة.



وحث محافظ ذمار الجهات المعنية والسلطة المحلية والشخصيات الاجتماعية للتعاون مع الفرق الميدانية وتسهيل عملها وبما يسهم في إنجاح الحملة.



فيما أشار وكيل وزارة المياه والبيئة إلى أن هذه الحملة تعد إمتداد للأنشطة والبرامج المختلفة التي تنفذها الوزارة للحد من انتشار وباء الكوليرا، وذلك من خلال توصيل المياه الآمنة والنقية وتطوير شبكات الصرف الصحي وإزالة المخلفات المتكدسة واستهداف المستنقعات والمجاري المكشوفة بالرش الرذاذي وأماكن تكدس المخلفات بالرش الضبابي.



وأشاد بتعاون محافظ ذمار وتفاعله لإنجاح الحملة.. حاثا الفرق الميدانية على مضاعفة الجهود والعمل بروح الواحد لتحقيق الأهداف المرجوة من الحملة .



بدوره أشار القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة إلى أن الحملة تأتي ضمن المرحلة الرابعة للقضاء على نواقل وباء الكوليرا.



وبين أن الفرق الميدانية للحملة ستعمل في جانبين يتمثل الأول في تنفيذ رش مبيدات صحة عامة في مناطق مياه المستنقعات المكشوفة وأماكن تجمع المخلفات وكذا عملية توعية بكيفية تجنب وباء الكوليرا إلى جانب رفع المخلفات في المديريات المستهدفة.



من جانبه أشار مدير فرع الهيئة العامة لحماية البيئة محمد الكحلاني إلى الأهمية التي تمثلها الحملة في مواجهة وباء الكوليرا بالمحافظة والتخلص من مسببات نقل العدوى وانتشار الأمراض والأوبئة.



وبين الكحلاني أن 10 فرق ميدانية تضم 120 شخصا يشاركون في تنفيذ الحملة.. لافتا إلى أن الفرق ستعمل على استهداف بؤر مواقع البعوض والمستنقعات وأماكن تجمع القمامة وأحواض محطة الصرف الصحي وذلك باستخدام الرش الضبابي والرش الرذاذي.



ولفت إلى أنه سيصاحب حملة الرش عملية توعية بمسببات وعوامل انتشار الكوليرا وطرق الوقاية منه وفي مقدمتها الحفاظ على النظافة الشخصية والعامة.



بدوره أشار مدير صندوق النظافة والتحسين فيصل حسان إلى أن عمال الصندوق ومعداته ستواكب الحملة من خلال أعمال رفع المخلفات بما يسهم في إنجاح الحملة.. داعيا وزارة المياه والبيئة لتبني حملات نظافة واسعة للقضاء على مسببات انتشار الأمراض والأوبئة في جميع المديريات.



حضر التدشين عضو مجلس الشورى عبده العلوي ومدير عام الطوارئ البيئة بوزارة المياه ماجد الرفاعي ومدير مديرية مدينة ذمار محمد السيقل وعدد من القيادات.



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