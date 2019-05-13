مؤسسة الشعب الاجتماعية تدشن بطولة يمن الصمود 2 لمركز الرعاية الاجتماعية ودور الأيتام [13/مايو/2019] صنعاء - سبأ :

دشنت مؤسسة الشعب الاجتماعية للتنمية اليوم بطولة يمن الصمود الثانية بدور الرعاية الاجتماعية بأمانة العاصمة.



وأوضح المدير العام لمؤسسة الشعب الاجتماعية للتنمية أكرم باكر أن البطولة التي تستمر من 7 إلى 23 رمضان تستضيف 8 فرق رياضية تمثل دور الأيتام ومراكز الرعاية الاجتماعية في أمانة العاصمة.



ولفت إلى المباراة الافتتاحية للبطولة التي تقام في مركز الطفولة الآمنة تستضيف الفائزين بالمركزين الأول والثاني خلال البطولة الأولى.



حيث فاز فريق دار الشوكاني (المركز الثاني) على فريق دار رعاية الأيتام (المركز الأول) بهدفين مقابل هدف.



أما المبارأة الثانية فجمعت فريقي مركز الطفولة الآمنة ودار الرفقاء انتهت بفوز دار الرفقاء 3 مقابل 1 .



سبأ