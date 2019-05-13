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آخر تحديث: الإثنين، 13 - مايو - 2019 الساعة 08:11:54م
صدور قرار بتعيين وكيلاً للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة
صدر اليوم قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (102) لسنة 2019م بتعيين إبراهيم عبدالكريم يحيى الطائفي وكيلاً للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لقطاع الرقابة على وحدات القطاع الاقتصادي.
اصابات خلال اقتحام مخيم جنين والاحتلال يعتقل 13 فلسطينيا بالضفة الغربية
اصيب شابان فلسطينيان بعيارين ناري ومطاطي، وأصيب العشرات بحالات اختناق، ودهست آلية عسكرية إسرائيلية شابا فلسطينيا ثالثاً، وذلك خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة اليوم الاثنين .
استطلاع: غالبية الكنديين قلقون من ارتفاع أسعار الوقود
أظهر استطلاع جديد أجراه مركز نانوس الكندي للبحوث واستطلاعات الرأي أن 70 بالمئة من الكنديين قلقون من ارتفاع أسعار الوقود.
تورونتو رابتورز يتأهل إلى نهائي الشرقية بدوري السلة الأمريكي للمحترفين
منح اللاعب كاوهي لينارد فريقه تورونتو رابتورز التأهل إلى نهائي المنطقة الشرقية في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، بتسجيله هدف الفوز 92 / 90 على ضيفه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز.
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  رياضة
مؤسسة الشعب الاجتماعية تدشن بطولة يمن الصمود 2 لمركز الرعاية الاجتماعية ودور الأيتام
[13/مايو/2019] صنعاء - سبأ :
دشنت مؤسسة الشعب الاجتماعية للتنمية اليوم بطولة يمن الصمود الثانية بدور الرعاية الاجتماعية بأمانة العاصمة.

وأوضح المدير العام لمؤسسة الشعب الاجتماعية للتنمية أكرم باكر أن البطولة التي تستمر من 7 إلى 23 رمضان تستضيف 8 فرق رياضية تمثل دور الأيتام ومراكز الرعاية الاجتماعية في أمانة العاصمة.

ولفت إلى المباراة الافتتاحية للبطولة التي تقام في مركز الطفولة الآمنة تستضيف الفائزين بالمركزين الأول والثاني خلال البطولة الأولى.

حيث فاز فريق دار الشوكاني (المركز الثاني) على فريق دار رعاية الأيتام (المركز الأول) بهدفين مقابل هدف.

أما المبارأة الثانية فجمعت فريقي مركز الطفولة الآمنة ودار الرفقاء انتهت بفوز دار الرفقاء 3 مقابل 1 .

سبأ
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