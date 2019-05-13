حفل تكريمي للمبرزين من موظفي هيئة تنظيم شؤون النقل البري [13/مايو/2019] صنعاء - سبأ :

كرمت الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري اليوم عدد من موظفي الهيئة المبرزين.



وخلال التكريم أشار وزير النقل زكريا الشامي إلى أن تكريم المبرزين بهيئة النقل البري في إطار الاحتفال بعيد العمال العالمي وتزامنا مع شهر رمضان يحمل معاني ودلالات كبيرة تؤكد أن رمضان شهر عمل ورحمة.



وقال "يجب علينا أن نستغل هذا الشهر في العمل والطاعة ونقيم أنفسنا من الناحية السلوكية وماهي الأخطاء وماذا سنعمل في الفترة القادمة".



وأشار الوزير الشامي إلى أن تكريم 99 من موظفي الهيئة يدل على حرص قيادة الهيئة على تكريم وتشجيع موظفيها.. مشيدا بمستوى الانضباط الوظيفي والالتزام بالدوام خلال شهر رمضان الكريم.



وأكد وزير النقل أن الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة ستعمل على وضع البنى الأساسية لبناء الدولة.



ولفت إلى أن الرؤية ستشمل كل القطاعات ومنها هيئة النقل التي تم تشكيل لجنة برئاسة رئيس الهيئة لوضع احتياجاتها.



فيما أشار رئيس الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري وليد الوادعي، إلى أن تكريم المبرزين من موظفي الهيئة يأتي عرفانا بالجهود التي بذلوها خلال الفترة الماضية وأثمرت إيجابا على أعمال الهيئة.



ولفت إلى أن التكريم من قيادة الوزارة والهيئة يعد تكريما لجميع موظفي الهيئة .. حاثا العاملين بالهيئة على بذل المزيد من الجهود للارتقاء بمستوى الأداء وتطوير قطاع النقل البري.



وفي ختام الحفل تم توزيع الشهادات التقديرية والهدايا للموظفين المبرزين من الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري.



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