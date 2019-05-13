مناقشة القضايا المشتركة بين الهيئة العليا للرقابة على المناقصات ووزارة الأشغال [13/مايو/2019] صنعاء - سبأ :

ناقش رئيس الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات المهندس عبدالملك العرشي مع وزير الأشغال العامة والطرق غالب مطلق اليوم، القضايا المشتركة بين الهيئة والوزارة فيما يخص أعمال المناقصات والمزايدات.



واستعرض اللقاء الذي ضم أعضاء مجلس إدارة الهيئة الدكتور ياسين الخرساني وأمين معروف الجند والقاضي عبدالرزاق الأكحلي ووكيل وزارة الأشغال لقطاع الطرق المهندس خالد باشماخ الجوانب المتصلة بضمانات المقاولين وإطلاقها طبقا للتعاميم الصادرة عن الهيئة بما يضمن حقوق الطرفين (الدولة والمقاول).



وناقش اللقاء إمكانية التوصل إلى حلول بشأن المشاريع المتعثرة بما في ذلك تصفية المشاريع التي باتت تشكل عبئا على الدولة ويترتب على بقائها أعباء مالية إضافية.



وأكد اللقاء على ضرورة تحديث قوائم تصنيف المقاولين والقوائم السوداء باعتبارها من الإجراءات القانونية المخولة لوزير الأشغال العامة والطرق.



وتطرق إلى الجوانب المتعلقة بالتغييرات السعرية وتأثيراتها على موازنة الدولة واستمرار تنفيذ بعض المشاريع.



وخلال اللقاء أشار رئيس الهيئة العليا للرقابة على المناقصات إلى أهمية التوصل إلى حلول نهائية لكافة الإشكاليات المترتبة على توقف المشاريع وعلى رأسها الضمانات والفوارق السعرية بما يحفظ الحقوق للدولة والقطاع الخاص.



وأكد على ضرورة أن تشمل تلك الحلول الإشكاليات المتعلقة بالمشاريع الممولة دوليا وخصوصا ما يتصل بنسبة المساهمة المحلية في تنفيذ هذه المشاريع.



فيما أشار وزير الأشغال العامة والطرق إلى أهمية الخروج برؤى واضحة لكل القضايا المشتركة مع الهيئة فيما يخص المناقصات والمزايدات.



وتطرق الوزير مطلق إلى الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بخصوص الضمانات المختلفة وفقا للعقود والتعاميم الصادرة عن الهيئة العليا للرقابة على المناقصات.. مؤكدا أهمية اتفاق الهيئة والوزارة على ضوابط معينة بشأن إطلاق الضمانات للمقاولين والتعديلات السعرية للمرحلة الراهنة.



وأشاد وزير الأشغال بجهود الهيئة العليا للرقابة على المناقصات في إنفاذ قانون المناقصات والمزايدات وحماية المال العام.



حضر اللقاء المدير التنفيذي للمكتب الفني بالهيئة المهندس محمود الحسيني ورئيس وحدة الشكاوى والتظلمات محمد الكحلاني ورئيس وحدة الإشراف والرقابة المهندس خالد الحضرمي ووكيل وزارة الأشغال المساعد لقطاع الطرق إبراهيم الكبسي.



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