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آخر تحديث: الإثنين، 13 - مايو - 2019 الساعة 08:30:57م
صدور قرار بتعيين وكيلاً للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة
صدر اليوم قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (102) لسنة 2019م بتعيين إبراهيم عبدالكريم يحيى الطائفي وكيلاً للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لقطاع الرقابة على وحدات القطاع الاقتصادي.
اصابات خلال اقتحام مخيم جنين والاحتلال يعتقل 13 فلسطينيا بالضفة الغربية
اصيب شابان فلسطينيان بعيارين ناري ومطاطي، وأصيب العشرات بحالات اختناق، ودهست آلية عسكرية إسرائيلية شابا فلسطينيا ثالثاً، وذلك خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة اليوم الاثنين .
استطلاع: غالبية الكنديين قلقون من ارتفاع أسعار الوقود
أظهر استطلاع جديد أجراه مركز نانوس الكندي للبحوث واستطلاعات الرأي أن 70 بالمئة من الكنديين قلقون من ارتفاع أسعار الوقود.
تورونتو رابتورز يتأهل إلى نهائي الشرقية بدوري السلة الأمريكي للمحترفين
منح اللاعب كاوهي لينارد فريقه تورونتو رابتورز التأهل إلى نهائي المنطقة الشرقية في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، بتسجيله هدف الفوز 92 / 90 على ضيفه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز.
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  محلي
استشهاد أربعة مواطنين بغارة لطيران العدوان بصعدة
[13/مايو/2019] صعدة - سبأ :
استشهد أربعة مواطنين اليوم بغارة لطيران العدوان الأمريكي السعودي, استهدفت مديرية مجز بمحافظة صعدة .

وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان شن غارة على الطريق العام بمديرية مجز استهدفت سيارة ما أدى إلى استشهاد أربعة مواطنين .

وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان, شن غارتين على مديرية غمر الحدودية.

وأدان المصدر بشدة هذه الجريمة الوحشية التي تضاف إلى سجل جرائم تحالف العدوان بحق الشعب اليمني منذ وأكثر من اربع سنوات.

سبأ
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