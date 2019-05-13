استشهاد أربعة مواطنين بغارة لطيران العدوان بصعدة [13/مايو/2019] صعدة - سبأ :

استشهد أربعة مواطنين اليوم بغارة لطيران العدوان الأمريكي السعودي, استهدفت مديرية مجز بمحافظة صعدة .



وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان شن غارة على الطريق العام بمديرية مجز استهدفت سيارة ما أدى إلى استشهاد أربعة مواطنين .



وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان, شن غارتين على مديرية غمر الحدودية.



وأدان المصدر بشدة هذه الجريمة الوحشية التي تضاف إلى سجل جرائم تحالف العدوان بحق الشعب اليمني منذ وأكثر من اربع سنوات.



سبأ