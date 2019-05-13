محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مؤسسة التكافل الاجتماعي بصعدة تنظم مأدبة إفطار وحفل تكريم للجرحى صعدة- سبأ:

نظمت مؤسسة التكافل الاجتماعي بمحافظة صعدة مأدبة إفطار وحفل تكريم للجرحى المعاقين في إطار مشروع زيارة الجرحى المعاقين الذي تنفذه المؤسسة .



وفي حفل التكريم بحضور محافظ المحافظة محمد جابر عوض ووكيل وزارة الاوقاف صالح الخولاني ووكيل محافظة صعدة للشؤن الانسانية محمد حسين بيضان ألقيت كلمات عبرت في مجملها عن عظمة الجرحى في استلهام الصبر والثبات وبذل النفس في سبيل الدفاع عن الوطن .



وأكد محافظ صعدة على ضرورة تقديم كل سبل الرعاية و الدعم للجرحى المعاقين ، موجهاً بإنشاء مركز للحاسوب خاص بهم لتطوير قدراتهم ومهاراتهم ودمجهم بالمجتمع .



وثمن عوض جهود الوحدة الاجتماعية و مؤسسة التكافل الاجتماعي في رعاية الجرحى المعاقين مؤكداً حرص قيادة المحافظة على تقديم كافة اوجه الدعم والرعاية الممكنة للجرحى والمعاقين .



فيما أكد الجريح عابد الفيضي في كلمة عن الجرحى العزم و الثبات و العودة إلى جبهات العزة و الكرامة وتقديم المزيد من التضحيات ،مجددا وزملائه العهد والوفاء والاستمرار في مواجهة العدوان الأمريكي السعودي حتى تحقيق النصر.



وفي ختام الحفل تم تكريم الجرحى بالهدايا الرمزية ومبالغ مالية عرفاناً بتضحياتهم في سبيل الدفاع عن الوطن.

سبأ [13/مايو/2019]سبأ