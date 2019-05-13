دورة تدريبية لفرق مراقبة جودة المياه بمحافظة صعدة

صنعاء- سبأ:



تهدف الدورة إلى تدريب 30 من المهندسين والمتخصصين من محافظة صعدة للعمل ضمن فرق مشروع مراقبة جودة المياه.



وفي الافتتاح أشار وكيل الهيئة العامة للموارد المائية عبدالكريم السفياني إلى الأهمية التي تمثلها الدورة في تأهيل الكوادر والفرق الميدانية بمحافظة صعدة للعمل ضمن مشروع مراقبة جودة المياه .



وتطرق إلى المهام الميدانية التي ستنفذها الفرق من خلال الرقابة على جودة المياه في كافة المنشئات المائية الخاصة التي تشمل آبار مياه الشرب ومحطات بيع مياه الكوثر والعيون والغيول وخزانات السبيل.



وبين الوكيل السفياني أن الفرق ستعمل على التأكد من مدى مطابقة المياه للمواصفات وكذا مدى التزام المنشآت المائية بالاشتراطات الصحية والعمل على رفع الوعي لدى ملاك المنشآت المائية بأهمية الالتزام بجودة المياه .



ولفت إلى الإجراءات التي تتخذها الهيئة من خلال الفرق الميدانية بحق المنشآت المائية غير الملتزمة بالاشتراطات الصحية.. موضحا أن مشروع مراقبة جودة المياه يعد أحد الأنشطة التي تنفذها الوزارة والهيئة ضمن الجهود الوطنية لمكافحة وباء الكوليرا.



وأشاد وكيل الهيئة العامة للموارد المائية بدعم وزير المياه والبيئة المهندس نبيل عبدالله الوزير للهيئة وجهوده للدفع بأنشطتها والعمل على حماية المياه من الاستنزاف والتلوث والاستغلال الرشيد الذي يضمن التوزيع العادل للثروة المائية.



فيما عبرت كلمة المتدربين من أبناء محافظة صعدة، عن الشكر لقيادتي وزارة المياه والبيئة والهيئة وحرصهما على متابعة القضايا المائية بالمحافظة وتنظيم هذه الدورة.



ويتلقى المشاركون في الدورة محاضرات نظرية وتطبيقات عملية في مجال طرق تنقية وترشيح المياه وكذا التعرف على طرق تعقيم المياه ومكونات محطات المعالجة والطرق السليمة لأخذ عينات المياه .

[13/مايو/2019]بدأت بصنعاء اليوم دورة تدريبية في مجال مراقبة جودة المياه التي تنظمها على مدى ستة أيام وزارة المياه والبيئة ممثلة بالهيئة العامة للموارد المائية بالشراكة مع منظمة اليونيسف.سبأ