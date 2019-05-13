رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تورونتو رابتورز يتأهل إلى نهائي الشرقية بدوري السلة الأمريكي للمحترفين تورونتو – سبأ:

منح اللاعب كاوهي لينارد فريقه تورونتو رابتورز التأهل إلى نهائي المنطقة الشرقية في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، بتسجيله هدف الفوز 92 / 90 على ضيفه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز.



وبموجب نتيجة المباراة، بلغ تورونتو نهائي المنطقة ليلاقي ميلووكي باكس الذي كان قد حسم تأهله سابقا على حساب بوسطن سلتيكس، بإنهائه السلسلة ضد سفنتي سيكسرز بنتيجة 4 / 3.



وفي المنطقة الغربية، انتزع بورتلاند ترايل بلايزرز بطاقة الدور النهائي، بفوزه في المباراة السابعة الفاصلة على ضيفه دنفر ناغتس 100 / 96، ليلاقي بطل الموسمين الماضيين غولدن ستايت ووريرز الذي كان قد تأهل على حساب هيوستن روكتس.



فعلى ملعب تورونتو، قاد لينارد فريقه إلى نهائي المنطقة للمرة الأولى منذ موسم 2015 / 2016، وذلك بتسجيله 41 نقطة أبرزها هدف حسم بها اللقاء بطريقة صعبة عند صافرة النهاية.



ورمى لينارد من داخل القوس وسط ضغط دفاعي من فيلادلفيا، لترتد كرته على حلقة السلة أربع مرات قبل أن تخترق شبكتها، مطلقة احتفالات جنونية للاعبي تورونتو على أرض الملعب، وصيحات صاخبة لمشجعيه في المدرجات.



وأتت هذه السلة بعدما كان جيمي باتلر قد منح فيلادلفيا التعادل بنتيجة 90 / 90 قبل أربع ثوانٍ فقط على النهاية.



وأنهى لينارد المباراة كأفضل مسجل مع 41 نقطة وثماني متابعات وثلاث تمريرات حاسمة، بينما أضاف زميله الكونغولي الإسباني سيرج إيباكا 17 نقطة، مع العدد ذاته من المتابعات والتمريرات الحاسمة مكملا الـ"تريبل دابل".



في المقابل، كان الأفضل في صفوف فيلادلفيا الكاميروني جويل إمبييد، أحد أفضل اللاعبين في دوري هذا الموسم، مع 21 نقطة و11 متابعة وأربع تمريرات، بينما سجل جاي جاي ريديك 17 نقطة وباتلر 16 نقطة.



وفي المنطقة الغربية، اكتمل أيضًا عقد الدور النهائي ببلوغ بورتلاند هذه المرحلة للمرة الأولى منذ موسم 1999-2000، وذلك بفضل لاعبه سي جاي ماكولم الذي سجل 37 نقطة وأضاف تسع متابعات، ليقود فريقه إلى تحقيق الفوز على ملعب دنفر في المباراة السابعة الفاصلة بين الفريقين.



وانتزع بورتلاند الأفضل في الربع الأخير من المباراة، الفوز بعدما تمكن دنفر، أحد أفضل الفرق هذا الموسم وثالث ترتيب المنطقة في الدوري المنتظم، من تحقيق فارق وصل خلال الربع الثاني الى 17 نقطة.



وكان ماكولم أفضل مسجل لفريقه، بفارق كبير عن زميله داميان ليلارد الذي سجل 13 نقطة وأضاف 10 متابعات.



في المقابل، كان الصربي نيكولا يوكيتش الأفضل في دنفر مع 29 نقطة و13 متابعة، بينما أضاف زميله الكندي جمال موراي 17 نقطة وست متابعات وخمس تمريرات حاسمة.



وينطلق الدور النهائي للمنطقة الغربية الثلاثاء بتوقيت الولايات المتحدة، قبل يوم من انطلاق نهائي الشرقية.

سبأ [13/مايو/2019]سبأ