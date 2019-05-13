عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل بدء عملية الاقتراع في انتخابات التجديد النصفي بالفلبين كوالالمبور - سبأ:

فتحت مراكز الاقتراع في الفلبين أبوابها امام الناخبين اليوم لاختيار مرشحيهم بمجلسي الشيوخ والنواب ومجالس البلديات والمدن في انتخابات التجديد النصفي وسط إجراءات أمنية مشددة.



وأعلنت الشرطة وقوع انفجارين ناتجين عن قنبلتين يدويتين في بلدة (داتو أودين سينسوات) بإقليم (ماجوينداناو) الذي يبعد 960 كيلومترا جنوب العاصمة مانيلا دون وقوع إصابات.



وقال رئيس شرطة الإقليم الكولونيل رونالد بريونس في تصريح صفحي إن الانفجار الأول وقع بالقرب من طريق سريع قبل ساعات من فتح مراكز الاقتراع بينما وقع الانفجار الثاني بعد ساعة من بدء التصويت وعلى بعد 500 متر من أحد مراكز الاقتراع.



وحسب بيانات الشرطة فقد لقي 14 شخصا حتفهم فيما أصيب 14 آخرون بجروح من بينهم مرشحون ومناصرون لهم



في هجمات واشتباكات مرتبطة بالتنافس الانتخابي وذلك خلال الفترة مابين 13 يناير وحتى 7 مايو الجاري.



ونشرت السلطات 160 ألف شرطي و98 ألف جندي لتأمين أكثر من 36 ألف مركز اقتراع في جميع أنحاء الفلبين



فيما تم رفع حالة التأهب الأمني إلى أقصى درجة منذ يوم الجمعة الماضي وتم فرض حظر الأسلحة منذ يناير الماضي.



من جهة أخرى أفاد المدير الإقليمي للشرطة غيليرمو إليزار أنهم قاموا بتصعيد العمليات ضد المخالفات الانتخابية حيث اعتقلت 149 شخصا على الأقل في جميع أنحاء الفلبين ..مشيرا أنه تم اعتقال 86 شخصا في العاصمة مانيلا وحدها خلال الثلاثة الأيام الماضية.



وتعتبر المنافسة الرئيسية في هذه الانتخابات على مقاعد مجلس الشيوخ البالغ عددها 24 مقعدا حيث يتم التنافس على نصف تلك المقاعد إضافة إلى 240 مقعدا في مجلس النواب ونحو 20 ألف مقعد في المجالس البلدية والمدنية.



ويتمتع نحو 61 مليون فلبيني بحق التصويت فيما يتوقع أن تسجل الانتخابات نسبة إقبال تصل إلى 80 بالمئة حسب وذلك مقارنة بنسبة الإقبال في انتخابات التجديد النصفي الأخيرة التي جرت في عام 2013 حيث بلغت 77 بالمئة.



ومن المتوقع أن تعلن نتائج انتخابات مجالس البلديات والمدن في غضون ساعات بعد إغلاق صناديق الاقتراع مساء اليوم في حين سيتم إعلان الفائزين في مقاعد مجلسي الشيوخ والنواب يوم الجمعة المقبل.

سبأ [13/مايو/2019]سبأ