عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل سريلانكا تحجب منصات للتواصل الاجتماعي كولومبو – سبأ:

اعلنت الحكومة السريلانكية اليوم الاثنين، إنها حظرت مؤقتا بعض شبكات التواصل الاجتماعي وتطبيقات الرسائل بما في ذلك الفيسبوك والواتس آب بعد حوادث عنيفة في أعقاب تفجيرات عيد الفصح الشهر الماضي.



وذكرت رويترز أن نزاعا بدأ على فيسبوك، تطور إلى القاء عشرات الأشخاص الحجارة على المساجد والمتاجر التي يملكها المسلمون، وتعرض رجل للضرب في بلدة شيلاو على الساحل الغربي مساء امس الأحد.



كما أبلغت وسائل الإعلام السريلانكية، عن حوادث وقعت في العديد من المناطق القريبة خلال الليل.



وضربت في 21 ابريل الماضي، سلسلة تفجيرات لكنائس وفنادق في سريلانكا، حيث لقي 321 شخصاً مصرعهم، وأصيب أكثر من 520 آخرين خلال تلك التفجيرات.

سبأ [13/مايو/2019]سبأ