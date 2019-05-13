محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل العون المباشر تدشن مشروع إفطار عشرة آلاف أسرة بأمانة العاصمة صنعاء- سبأ:

دشن مكتب العون المباشر في اليمن مشروع إفطار الصائم الذي يستهدف عشرة آلاف أسرة بأمانة العاصمة ويستمر حتى 31 مايو الجاري.

وأوضحت نائب مديرة مكتب العون المباشر في اليمن سارة بازرعة أن مشروع إفطار الصائم من المشاريع الموسمية التي تحرص العون المباشر على تنفيذها خلال شهر رمضان المبارك لمساعدة الأشد احتياجاً واستكمالاً للمساعدات الإنسانية التي تقدمها للشعب اليمني.



وذكرت أن هذا المشروع يجسد أواصر المحبة والألفة والتكافل الاجتماعي، من خلال سد حاجة الأسر الأشد احتياجاً والنازحين وأصحاب الهمم ونزلاء السجون ودور الأيتام والأحداث من الغذاء خلال شهر رمضان المبارك عبر توزيع الوجبات الساخنة وإقامة موائد الإفطار.



وأشارت بازرعة إلى أن اليمنيين يعانون من أزمة حادة فيما يتعلق بالأمن الغذائي، في ظل ارتفاع كبير في مؤشر الفقر والبطالة، ومعدلات سوء التغذية وعدم قدرة الأسر على توفير الطعام لأفرادها.



فيما أفادت منسقة مشروع إفطار الصائم بمكتب العون المباشر ندى العزي أن المشروع يتضمن توزيع وجبات الإفطار الساخنة على عشرة آلاف أسرة من الأشد فقراً وإقامة موائد الإفطار في مراكز ودور الأيتام والأحداث والسجون بالأمانة.



وأشارت إلى أن مشروع إفطار الصائم الممول من العون المباشر ينفذ بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة و تنسيق الشؤون الإنسانية ومواجهة الكوارث وفرعها بأمانة العاصمة، وبالتعاون مع مؤسسة آمالنا الاجتماعية التنموية، مؤسسة الشفقة لرعاية مرضى الفشل الكلوي والسرطان، جمعية نسائم الخير التنموية، مؤسسة ميسرة الوطنية لرعاية السجناء، وداري الأيتام والتوجيه (بنين).

سبأ [13/مايو/2019]سبأ