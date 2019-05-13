محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة جوانب تعزيز التلاحم والأصطفاف الوطني في أمسية رمضانية بريمة ريمة- سبأ:

ناقشت أمسية رمضانية بمديرية الجبين بمحافظة ريمة برئاسة المحافظ فارس الحباري الجوانب المتعلقة بتعزيز التلاحم والاصطفاف الوطني والحفاظ على والأمن والاستقرار بالمحافظة .



وتطرقت الأمسية بحضور وكلاء المحافظة وقيادات المكاتب التنفيذية والمحلية والإشرافية بالمحافظة والمديريات وعدد من المشايخ والشخصيات الاجتماعية الى فضائل الشهر الكريم في تعزيز قيم التراحم والتعاطف والتكافل الاجتماعي بين اوساط المجتمع .



وأشارمحافظ ريمة الى أهمية تعزيز الاصطفاف الوطني و توحيد الجبهة الداخلية في التصدي للعدوان وإفشال مخططاته في النيل من الوطن وأمنه و استقراره ،لافتاً الى اهمية الاستفادة من شهر رمضان المبارك بالبذل العطاء في ظل استمرار العدوان و الحصار



وأكد الحباري أن المرحلة الراهنة تتطلب من الجميع استشعار المسؤولية في مواجهة العدوان وتعزيز التلاحم بين ابناء المحافظة وكذا التحرك الى الجبهات ورفدها بالمال و الرجال و قوافل العطاء .



و القيت في الامسية العديد من الكلمات تطرقت الى الاستفادة من الشهر العظيم وتوحيد الصفوف وتمسك بالجبهة الداخلية ورفد الجبهات بالرجال والمال وقوافل الدعم لتعزيز صمود المرابطين في الجبهات .



وأكدت الأمسية استمرار صمود و ثبات أبناء المحافظة و استعدادهم للمشاركة في جبهات العزة و الكرامة ورفدها بكل غال ونفيس حتى تحقيق النصر و تطهير الوطن من دنس الغزاة و والمحتلين.

سبأ [13/مايو/2019]سبأ