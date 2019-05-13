اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مخاوف تعطل الامدادات ترفع اسعار النفط طوكيو – سبأ:

ارتفعت العقود الآجلة للنفط اليوم بفعل تزايد المخاوف من تعطل الإمدادات من منطقة الشرق الأوسط بعد الأعمال التخريبية التي استهدفت امس سفن شحن تجارية مدنية بالقرب من المياه الإقليمية لدولة الإمارات.



وبلغت العقود الآجلة لخام برنت 71 دولارا للبرميل، مرتفعة 38 سنتا أو 0.5 % مقارنة مع سعر الإغلاق السابق.



وبلغت العقود الآجلة لخام الوسيط الأمريكي 61.73 دولارا للبرميل مرتفعة 7 سنتات أو 0.1 % مقارنة مع سعر التسوية السابقة.



كما يدعم اسعار النفط القلق الذي ينتاب المستثمرين والتجار بشأن آفاق النمو الاقتصادي العالمي في ظل تعثر محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين.

سبأ [13/مايو/2019]سبأ