ايران: مخربون من دولة ثالثة قد يكونون وراء هجمات الفجيرة وتدعوا الى كشف أبعاد الحادث طهران – سبأ:

قال رئيس الامن القومي الايراني حشمت الله فلاحت بيشه، اليوم الاثنين، إن "مخربين من دولة "ثالثة" قد يكونون وراء الهجمات التي وقعت قرب ميناء الفجيرة في الإمارات.



ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية عن بيشه، رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان، قوله: "هجمات ميناء الفجيرة ربما نفذها مخربون من دولة ثالثة يسعون لزعزعة استقرار المنطقة".



من جانبه دعا الناطق بلسان وزارة الخارجیة الإیرانیة، سید عباس موسوی إلي كشف أبعاد الحادث الذی وقع للعدید من السفن فی بحر عمان فجر یوم أمس.



ووصف موسوی المتحدث باسم وزارة الخارجیة الإیرانیة، أحداث یوم أمس الأحد فی میناء الفجیرة لعدة سفن فی بحر عمان، تبعث علي القلق و الأسف، ودعا إلي توضیح الأبعاد الدقیقة للحادث.



وبالإشارة إلي التأثیر السلبی للحوادث علي السلامة البحریة والأمن البحری، حذر من أی محاولة ضارة من قبل المتآمرین لتقویض الاستقرار والأمن فی المنطقة، ودعا دول المنطقة إلي أن تكون فی حالة تأهب لأی مغامرة من قبل عملاء أجانب.



وأعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، أمس الأحد، أن "أربع سفن شحن تجارية مدنية، من عدة جنسيات، تعرضت لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية للدولة، باتجاه الساحل الشرقي بالقرب من إمارة الفجيرة، وفي المنطقة الاقتصادية البحرية لدولة الإمارات، وأكدت أن العمليات لم يسفر عنها وقوع أية خسائر أو أضرار بشرية".

سبأ [13/مايو/2019]سبأ