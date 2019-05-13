اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل استطلاع: غالبية الكنديين قلقون من ارتفاع أسعار الوقود اوتاوا - سبأ:

أظهر استطلاع جديد أجراه مركز نانوس الكندي للبحوث واستطلاعات الرأي أن 70 بالمئة من الكنديين قلقون من ارتفاع أسعار الوقود.



كما أظهر الاستطلاع الذي أجراه المركز لصالح شبكة "سي تي في" نيوز الإخبارية أن أكثر من 60 بالمئة من الكنديين الذين شملهم الاستطلاع يرون أنه من المحتمل شراء سيارات موفرة للوقود نتيجة لهذه الزيادة.



ووجد الاستطلاع أن الكنديين منقسمون حول ما إذا كانوا يعتقدون أنهم سيقررون قيادة أقل خلال فصل الصيف بسبب ارتفاع تكاليف الوقود.



واوضح الاستطلاع أن أكثر من نصف الكنديين يعتقدون أن ضريبة الكربون ليست فعالة لتشجيع الناس على خفض استخدامهم للوقود .



وأشارت الشبكة إلى أن ضريبة الكربون دخلت حيز التنفيذ في الأول من نيسان الماضي في أربع مقاطعات كندية وهي أونتاريو وساسكاتشوان ومانيتوبا ونيوبرونزويك وذلك للحد من انبعاثات الغاز الدفيئة.

سبأ [13/مايو/2019]سبأ