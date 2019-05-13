محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل أمسية رمضانية للتجار وعقال الحارات والمجتمع المدني في محافظة إب إب- سبأ:

ناقشت أمسية رمضانية قي محافظة إب برئاسة المحافظ عبدالواحد صلاح دور التجار وعقال الحارات والجمعيات والنقابات ومنظمات المجتمع المدني في توحيد الجهود وتعزيز الصمود لمواجهة العدوان وتقديم الخدمات للمواطنين .



وتطرقت الأمسية إلى دور رجال المال والأعمال والغرفة التجارية في توفير احتياحات السوق من المواد الغذائية والاستهلاكية الضرورية والحفاظ على أسعار السلع واستقرار السوق ومراعاة الأوضاع التي يمر بها الوطن والمواطنين جراء تفاقم الأوضاع الانسانية والاقتصادية والمعيشية نتيجة العدوان والحصار.



و استعرضت الأمسية دور الشخصيات الاجتماعية وعقال الحارات والنقابات والاتحادات في مساندة الجهود الحكومية في الحفاظ على الأمن والاستقرار وخدمة المواطنين وتلمس احتياجاتهم.



وتدارس المشاركون مجمل القضايا المتصلة بمعالجة أوضاع ومشاكل المحافظة المتعلقة بالمياه وتوفير الغاز المنزلي وزيادة الدعم المقدم من برنامج الأغذية العالمي للفقراء والمحتاجين وذوي الاحتياجات الخاصة وغيرها من الاحتياجات الضرورية.



وأوضح المحافظ صلاح أهمية الأمسيات واللقاءات الموسعة مع مختلف شرائح المجتمع الفاعلة في تدارس الهموم والقضايا الملحة التي تمس احتياجات المواطنين، مؤكداً ضرورة استشعار الجميع لمسئولياتهم في ترسيخ قيم التسامح والتكافل والتلاحم والاصطفاف الوطني و توحيد الجبهة الداخلية لمواجهة مخاطر العدوان الغاشم .



وأشار إلى أن ثبات وصمود الشعب اليمني كفيل بإفشال كل المخططات والمؤامرات التي تُحاك ضده.. مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة مضاعفة الجهود من أجل رفد ودعم الجبهات.



ودعا محافظ إب التجار والميسورين والجمعيات الخيرية لتنفيذ المزيد من الأعمال والمشاريع الإنسانية خصوصاً في هذا شهر رمضان الفضيل بما يسهم في تخفيف معاناة أسر الشهداء والمحتاجين والفقراء والنازحين..



من جانبهم تطرق الأمين العام للمجلس المحلي أمين الورافي ومستشار المحافظة عبد العزيز العقاب إلى دور الجميع خلال المرحلة الراهنة في رص الصفوف وتوحيد الجهود للعمل من أجل خدمة المحافظة وتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وخلق وعي مجتمعي بأهمية اشراك الجميع في تجاوز التحديات الراهنة



وأكد المشاركون في الأمسية مساندة جهود قيادة المحافظة والسلطة المحلية في تنفيذ وتبني مشاريع خدمية تلبي تطلعات المواطنين وتخفف من معاناتهم، لافتين إلى أن أهمية تعاون وتكاتف الجميع لتصويب أي اختلالات.



حضر الأمسية وكلاء المحافظة الدكتور أشرف المتوكل وصادق حمزة و قاسم المساوى وعدد من مدراء عموم المكتب التنفيذي المعنيين .

سبأ [13/مايو/2019]سبأ