عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وكالة (يونهاب): توقف التشاور العسكري بين الكوريتين سؤول – سبأ:

نقلت وكالة الانباء الكورية "يونهاب" عن مصادر حكومية رفيعة المستوى اليوم الاثنين إن قناة الاتصال العسكرية بين الكوريتين تعمل بصورة طبيعية دون التأثر من اطلاق كوريا الشمالية لصواريخ قصيرة المدى.



وقالت المصادر بحسب "يونهاب" إنه تجري اتصالات هاتفية مرتين في اليوم بين الكوريتين عبر خطي المنطقتين الغربية والشرقية، كما تجري اتصالات دورية بين مدمرتي الكوريتين مرة في كل يوم عبر الشبكة الدولية المشتركة للسفن.



وقال المصدر الحكومي إن تبادل وجهات النظر في كيفية تنفيذ الاتفاقيات العسكرية في حالة جمود، لكن الحكومة تتوقع اجراء التشاور بصورة طبيعية عندما تحسن الوضع الحالي على النطاق الواسع.

سبأ [13/مايو/2019]سبأ