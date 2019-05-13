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  عربي ودولي
الاتحاد الأوروبي يدعم الاتفاق النووي مع إيران ووزير الخارجية الامريكي يتوجه الى بروكسل
[13/مايو/2019]
بروكسل – سبأ:
أعلنت مفوضة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني اليوم الاثنين أن الاتحاد الأوروبي يدعم بالكامل الاتفاق النووي الدولي مع إيران ويريد من القوى المتنافسة تجنب أي تصعيد إضافي بشأن هذه القضية.

وقالت موغيريني قبيل بدء اجتماعات وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في بروكسل "نحن ندعم الاتفاق النووي مع إيران، ولدينا اليوم اجتماع ثلاثي مع وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا لمناقشة كيفية استمرار الاتفاق، واستخدام الأدوات السياسية من أجل عودة إيران لالتزامها بالاتفاق. نعتقد أن الحوار هو الأفضل لحل أي مشاكل بين الأطراف المختلفة في المنطقة، وهو ما يساعد على تجنب التوتر".

على الصعيد نفسه يتوجه وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو اليوم الاثنين، إلى بروكسل لبحث ملف ايران مع المسؤولين الأوروبيين.

وكان من المقرر ان يزور بومبيو اليوم موسكو غير انه قرر الغاء زيارته والتوجه الى بروكسل.

ورجحت مصادر ان يتوجه الوزير الامريكي الى سوتشي فقط للقاء الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ووزير الخارجية سيرغي لافروف.

وكانت إيران أبلغت في وقت سابق هذا الشهر سفراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا بقرار "التوقف عن تنفيذ التزامات معينة" ضمن إطار الاتفاق حول البرنامج النووي. ومنح الرئيس الإيراني حسن روحاني الدول الأوروبية 60 يوما للمفاوضات.

سبأ
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