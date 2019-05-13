عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اصابات خلال اقتحام مخيم جنين والاحتلال يعتقل 13 فلسطينيا بالضفة الغربية رام الله – سبأ:

اصيب شابان فلسطينيان بعيارين ناري ومطاطي، وأصيب العشرات بحالات اختناق، ودهست آلية عسكرية إسرائيلية شابا فلسطينيا ثالثاً، وذلك خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة اليوم الاثنين .



وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، إن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم واندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال أدت الى اصابة عدد من الشبان بجروح مختلفة جراء اطلاق جيش الاحتلال الرصاص الحي والمطاط وقنابل الغاز السامة المسيلة للدموع صوب المواطنين في المخيم .



في السياق نفسه اعتقلت قوات الإحتلال الإسرائيلي 13 فلسطينيا صباح اليوم الاثنين من أنحاء مختلفة بالضفة الغربية المحتلة.



وقال نادي الاسير الفلسطيني في بيان، ان قوات الاحتلال الاسرائيلي اقتحمت مناطق متفرقة بمدن جنين ونابلس وبيت لحم وقلقيلية والخليل، واعتقلت المواطنين الثلاثة عشر بزعم أنهم مطلوبون.

سبأ [13/مايو/2019]سبأ