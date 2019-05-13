ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الإثنين، 13 - مايو - 2019 الساعة 02:08:39م
إصابة مواطن بغارة لطيران العدوان في صعدة واستمرار خرق اتفاق الحديدة
أصيب مواطن بغارة لطيران العدوان في محافظة صعدة واستهدف المرتزقة محطة غاز لأحد المواطنين في الضالع، كما واصلوا خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
اصابات خلال اقتحام مخيم جنين والاحتلال يعتقل 13 فلسطينيا بالضفة الغربية
اصيب شابان فلسطينيان بعيارين ناري ومطاطي، وأصيب العشرات بحالات اختناق، ودهست آلية عسكرية إسرائيلية شابا فلسطينيا ثالثاً، وذلك خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة اليوم الاثنين .
استطلاع: غالبية الكنديين قلقون من ارتفاع أسعار الوقود
أظهر استطلاع جديد أجراه مركز نانوس الكندي للبحوث واستطلاعات الرأي أن 70 بالمئة من الكنديين قلقون من ارتفاع أسعار الوقود.
تورونتو رابتورز يتأهل إلى نهائي الشرقية بدوري السلة الأمريكي للمحترفين
منح اللاعب كاوهي لينارد فريقه تورونتو رابتورز التأهل إلى نهائي المنطقة الشرقية في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، بتسجيله هدف الفوز 92 / 90 على ضيفه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز.
آخر الأخبار:
بدء عملية الاقتراع في انتخابات التجديد النصفي بالفلبين
سريلانكا تحجب منصات للتواصل الاجتماعي
العون المباشر تدشن مشروع إفطار عشرة آلاف أسرة بأمانة العاصمة
مناقشة جوانب تعزيز التلاحم والأصطفاف الوطني في أمسية رمضانية بريمة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
هجوم لسلاح الجو وقصف صاروخي ومدفعي على تجمعات العدو ومرتزقته
[13/مايو/2019]
 محافظات- سبأ:

استهدف سلاح الجو المسير والقوتين الصاروخية والمدفعية تجمعات الجيش السعودي ومرتزقته خلال الـ24 ساعة الماضية .


 وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن سلاح الجو المسير نفذ هجوماً جوياً بطائرة قاصف2k على تجمعات للجيش السعودي ومرتزقته في الربوعة بعسير ,موقعاً خسائر في صفوفهم  .

 وأشار المصدر إلى أن القوة المدفعية دكت تجمعات مرتزقة العدوان وآلياتهم شرق جحفان  بجيزان محققة اصابات مباشرة .

 وأكد المصدر إطلاق  صاروخي زلزال1 على تجمعات للمرتزقة في مثلث عاهم  بمحافظة حجة ما أدى الى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم ،و تم استهداف تجمعات للمرتزقة وإعطاب آلية لهم بقصف مدفعي بالمنطقة نفسها .

 وأفاد المصدر أن القوة المدفعية قصفت تجمعات للمرتزقة في مفرق الوازعية بمحافظة تعز , محققة اصابات مباشرة .

سبأ
  المزيد من (محلي)
العون المباشر تدشن مشروع إفطار عشرة آلاف أسرة بأمانة العاصمة
مناقشة جوانب تعزيز التلاحم والأصطفاف الوطني في أمسية رمضانية بريمة
أمسية رمضانية للتجار وعقال الحارات والمجتمع المدني في محافظة إب
إصابة مواطن بغارة لطيران العدوان في صعدة واستمرار خرق اتفاق الحديدة
التربية تعبر عن استيائها نتيجة استقطاعات اليونيسف من الحوافز النقدية للمعلمين
أمسية رمضانية برئاسة وزير الصحة لمناقشة الوضع الصحي بذمار
عضو السياسي الأعلى النعيمي يعزي في وفاة الشيخ محسن بن معيلي (مكتمل)
اللجنة الاقتصادية: وفد من البنك المركزي يغادر إلى عمان لمناقشة تنفيذ الشق الاقتصادي باتفاق السويد
توزيع سلال غذائية لأسر شهداء وجرحى مجزرة طلاب ضحيان بصعدة
مناقشة آلية شق عدد من الشوارع في بيت بوس بصنعاء
العدوان السعودي على اليمن
إصابة مواطن بغارة لطيران العدوان في صعدة واستمرار خرق اتفاق الحديدة
[13/مايو/2019]
إصابة مواطن بغارة لطيران العدوان في سحار صعدة
[12/مايو/2019]
استشهاد وإصابة أكثر من 21 مواطناً في ثلاث محافظات بنيران المرتزقة وغارات طيران العدوان
[12/مايو/2019]
24 شهيدا وجريحا جلهم أطفال ونساء حصيلة جريمة العدوان بالضالع
[12/مايو/2019]
استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة أكثر من 13 آخرين بغارة لطيران العدوان في قعطبة بالضالع
[11/مايو/2019]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2019، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by