محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل هجوم لسلاح الجو وقصف صاروخي ومدفعي على تجمعات العدو ومرتزقته محافظات- سبأ:

استهدف سلاح الجو المسير والقوتين الصاروخية والمدفعية تجمعات الجيش السعودي ومرتزقته خلال الـ24 ساعة الماضية .



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن سلاح الجو المسير نفذ هجوماً جوياً بطائرة قاصف2k على تجمعات للجيش السعودي ومرتزقته في الربوعة بعسير ,موقعاً خسائر في صفوفهم .



وأشار المصدر إلى أن القوة المدفعية دكت تجمعات مرتزقة العدوان وآلياتهم شرق جحفان بجيزان محققة اصابات مباشرة .



وأكد المصدر إطلاق صاروخي زلزال1 على تجمعات للمرتزقة في مثلث عاهم بمحافظة حجة ما أدى الى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم ،و تم استهداف تجمعات للمرتزقة وإعطاب آلية لهم بقصف مدفعي بالمنطقة نفسها .



وأفاد المصدر أن القوة المدفعية قصفت تجمعات للمرتزقة في مفرق الوازعية بمحافظة تعز , محققة اصابات مباشرة .

سبأ [13/مايو/2019]سبأ