عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل السلطات الكندية تعلن حالة الطوارئ غرب البلاد بسبب حريق هائل للغابات أوتاوا – سبأ:

أعلنت السلطات الكندية حالة الطوارئ بمقاطعة بريتيش كولومبيا غرب البلاد بسبب حريق هائل للغابات وسط المقاطعة، كما أصدرت أوامر إخلاء للمنازل القريبة من الحريق.



وقال رئيس إدارة الطوارئ بالمقاطعة جيري ثيسن في بيان، اليوم، إن الحرائق تسببت في إشعال 260 هكتارا حتى الآن وهناك قلق من ازدياد حدة الحريق بسبب الرياح القوية، مبينا في الوقت نفسه أن العشرات من رجال الإطفاء وطائرتي هليكوبتر وعدة قطع من المعدات الثقيلة تعمل على مكافحة الحريق .



وأشار ثيسن إلى أن أسباب الحريق لازالت قيد التحقيق، لافتا إلى أن السبب قد يكون بفعل بشري حيث لم يظهر أي وجود لصواعق في منطقة الحريق، كما أشار إلى أنه من النادر أن يكون هناك مثل هذا الحريق الكبير للغابات في وقت مبكر من فصل الصيف .

سبأ [13/مايو/2019]سبأ