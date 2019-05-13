محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إصابة مواطن بغارة لطيران العدوان في صعدة واستمرار خرق اتفاق الحديدة محافظات- سبأ:

أصيب مواطن بغارة لطيران العدوان في محافظة صعدة واستهدف المرتزقة محطة غاز لأحد المواطنين في الضالع، كما واصلوا خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وذكر مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن مواطناً أصيب بجروح في غارة لطيران العدوان على منزل في منطقة بني معاذ بمديرية سحار محافظة صعدة، مبيناً أن قصفاً صاروخياً ومدفعياً سعودياً استهدف قرى آهلة بالسكان في مديرية رازح الحدودية.



وأكد المصدر أن دبابة تابعة لمرتزقة العدوان استهدفت محطة غاز لأحد المواطنين غرب مدينة قعطبة بمحافظة الضالع.



وأشار المصدر إلى أن قصفاً مكثفاً لقوى العدوان بالرشاشات الثقيلة والمتوسطة استهدف مطار الحديدة ومنطقة 7يوليو، واستهدفت بصاروخي كاتيوشا وبالرشاشات الثقيلة أطراف شارع الـ50 بمدينة الحديدة.



وأوضح المصدر أن قوى العدوان قصفت قريتي الزعفران ومحل الشيخ وما جاورهما في مديرية الدريهمي بالرشاشات الثقيلة والمتوسطة.

سبأ [13/مايو/2019]سبأ