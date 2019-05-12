ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الإثنين، 13 - مايو - 2019 الساعة 04:01:15ص
مجلس الدفاع الوطني يبارك إعادة الانتشار بالموانئ الثلاثة ويجدد إدانته لمماطلة الطرف الآخر(مكتمل)
عقد مجلس الدفاع الوطني اليوم اجتماعاً برئاسة المشير مهدي المشاط رئيس مجلس الدفاع الوطني رئيس المجلس السياسي الأعلى، لمناقشة المستجدات العسكرية والميدانية في كافة الجبهات.
الجيش السوري يكثف عملياته ضد خروقات التنظيمات الارهابية
كثف الجيش العربي السوري اليوم الاحد عملياته ضد خروقات التنظيمات الارهابية بمحافظة ادلب السورية لخرقها اتفاق منطقة خفض التصعيد .
فريق البنك المركزي اليمني يتوجه إلى العاصمة الأردنية عمان
توجه فريق البنك المركزي اليمني اليوم إلى العاصمة الأردنية برئاسة محافظ البنك الدكتور محمد أحمد السياني للمشاركة في مباحثات عمّان.
انطلاق بطولة الناشئين في ملتقى الوحدة الرمضاني بصنعاء
انطلقت اليوم منافسات بطولة كرة القدم للناشئين التي ينظمها نادي وحدة صنعاء ضمن فعاليات الملتقى الرمضاني الثالث.
آخر الأخبار:
الوحدة يسحق آزال برباعية بيضاء في بطولة القدم بالملتقى الرمضاني
التربية تعبر عن استيائها نتيجة استقطاعات اليونيسف من الحوافز النقدية للمعلمين
أمسية رمضانية برئاسة وزير الصحة لمناقشة الوضع الصحي بذمار
عضو السياسي الأعلى النعيمي يعزي في وفاة الشيخ محسن بن معيلي (مكتمل)
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  رياضة
الوحدة يسحق آزال برباعية بيضاء في بطولة القدم بالملتقى الرمضاني
[13/مايو/2019] صنعاء -سبأ:
سحق فريق وحدة صنعاء نظيره آزال بأربعة أهداف نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس في افتتاح الجولة الثانية من بطولة كرة القدم لفئة الكبار التي ينظمها نادي وحدة صنعاء ضمن فعاليات الملتقى الرمضاني الثالث.

افتتح رباعية الوحدة عبدالله زهره في الدقيقة 15 وأضاف حسين العامري الهدف الثاني في الدقيقة الـ25.

وجاء الهدف الثالث بقدم يوسف كندش في الدقيقة 50, فيما اختتم رباعية الوحدة عبدالعزيز في الدقيقة 85 من عمر المباراة التي جرت على ملعب نادي وحدة صنعاء.

بهذا الفوز رفع الوحدة رصيده إلى 6 نقاط في الصدارة وبقي أزال في مركزه الثالث بثلاث نقاط.

وتتواصل مباريات الجولة الثانية اليوم الاثنين بلقاءين الأول يجمع اليرموك والعروبة، والثاني يلتقي فيه الأهلي مع الشرطة.

وكانت اللجنة المنظمة للبطولة أقرت تأجيل مباراة شعب صنعاء ومايو التي كان من المقرر لعبها مساء أمس لأسباب فنية.


سبأ
  المزيد من (رياضة)
هاميلتون يفوز بجائزة اسبانيا الكبرى في الفورمولا
مانشستر سيتي يتوج بلقب الدوري الانجليزي للمرة الثانية على التوالي
الكرامة يتفوق على التحدي في البطولة الرمضانية الرابعة للكرة الطائرة
تدشين بطولة الشطرنج بمحافظة عمران
انطلاق بطولة الناشئين في ملتقى الوحدة الرمضاني بصنعاء
سان جيرمان يعود للانتصارات بفوز معنوي بعد هزيمة وتعادلين
باريس سان جرمان يتغلب على أنجيه 2-1 ضمن الدوري الفرنسي لكرة القدم
الصربي ديوكوفيتش يتخطى النمسوي تييم ويبلغ نهائي دورة مدريد للتنس
تواصل منافسات البطولة الرمضانية الرابعة للكرة الطائرة
الصيفي يتأهل لربع نهائي دوري الأهلي الرمضاني بفوزه على الامتياز
العدوان السعودي على اليمن
إصابة مواطن بغارة لطيران العدوان في سحار صعدة
[12/مايو/2019]
استشهاد وإصابة أكثر من 21 مواطناً في ثلاث محافظات بنيران المرتزقة وغارات طيران العدوان
[12/مايو/2019]
24 شهيدا وجريحا جلهم أطفال ونساء حصيلة جريمة العدوان بالضالع
[12/مايو/2019]
استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة أكثر من 13 آخرين بغارة لطيران العدوان في قعطبة بالضالع
[11/مايو/2019]
قوى العدوان تواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار بالحديدة
[11/مايو/2019]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2019، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by