الوحدة يسحق آزال برباعية بيضاء في بطولة القدم بالملتقى الرمضاني [13/مايو/2019] صنعاء -سبأ:

سحق فريق وحدة صنعاء نظيره آزال بأربعة أهداف نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس في افتتاح الجولة الثانية من بطولة كرة القدم لفئة الكبار التي ينظمها نادي وحدة صنعاء ضمن فعاليات الملتقى الرمضاني الثالث.



افتتح رباعية الوحدة عبدالله زهره في الدقيقة 15 وأضاف حسين العامري الهدف الثاني في الدقيقة الـ25.



وجاء الهدف الثالث بقدم يوسف كندش في الدقيقة 50, فيما اختتم رباعية الوحدة عبدالعزيز في الدقيقة 85 من عمر المباراة التي جرت على ملعب نادي وحدة صنعاء.



بهذا الفوز رفع الوحدة رصيده إلى 6 نقاط في الصدارة وبقي أزال في مركزه الثالث بثلاث نقاط.



وتتواصل مباريات الجولة الثانية اليوم الاثنين بلقاءين الأول يجمع اليرموك والعروبة، والثاني يلتقي فيه الأهلي مع الشرطة.



وكانت اللجنة المنظمة للبطولة أقرت تأجيل مباراة شعب صنعاء ومايو التي كان من المقرر لعبها مساء أمس لأسباب فنية.





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