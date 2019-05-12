محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل عضو السياسي الأعلى النعيمي يعزي في وفاة الشيخ محسن بن معيلي صنعاء - سبأ:

بعث عضو المجلس السياسي الأعلى محمد صالح النعيمي برقية عزاء ومواساة إلى آل معيلي خاصة وآل منيف وعبيدة عامة في وفاة الشيخ محسن بن علي بن معيلي العبيدي .



وأشاد النعيمي في برقية العزاء بالمواقف الوطنية والشجاعة للفقيد بن معيلي .. مؤكدا أن الفقيد كان أحد الشخصيات الإجتماعية المشهود لها ومن مرجعيات القبيلة في السلف والعرف.



وقال " إن الفقيد كان أحد كبار مشائخ محافظة مأرب ورموزها وكانت حياته حافلةٍ بالبذل والعطاء قضى معظمها في خدمة القبيلة والوطن" .



وعبر النعيمي عن خالص العزاء وصادق المواساة لأسرة الفقيد في هذا المصاب .. سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



" إنا لله وإنآ إليه راجعون ".

سبأ [13/مايو/2019]سبأ