اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل باكستان تتوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي



إسلام آباد -سبأ:



توصلت باكستان إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج اقتراضي لإنقاذ الاقتصاد الباكستاني بقيمة 6 مليارات دولار.



وأوضح مستشار رئيس الوزراء الباكستاني للشؤون المالية والاقتصادية الدكتور عبد الحفيظ شيخ في تصريحات صحفية اليوم أن هذا الاتفاق جاء نتيجة لمناقشات استمرت أشهر عدة بين الحكومة الباكستانية وفريق صندوق النقد الدولي، مبينًا أن باكستان ستتحصل على برنامج اقتراضي من صندوق النقد الدولي بقيمة 6 مليارات دولار على مدى السنوات الثلاثة القادمة.



من جانبه قال صندوق النقد الدولي في بيان إن البرنامج يهدف إلى خفض دين باكستان من خلال إجراءات ضريبية لتحسين حصيلة الإيرادات، إضافة إلى إصلاح قطاع الطاقة المتهالك، مع ”سعر صرف تحدده قوى السوق“، لمساعدة قطاع التمويل على القيام بوظيفته.

سبأ [12/مايو/2019]سبأ