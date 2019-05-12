محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة آلية شق عدد من الشوارع في بيت بوس بصنعاء



صنعاء - سبأ:

ناقش لقاء بمحافظة صنعاء ضم وكيل المحافظة للشئون الفنية المهندس صالح المنتصر ومدير مكتب الأشغال بالمحافظة الدكتور ناجي الأعوج اليوم، آلية شق عدد من الشوارع بمنطقة بيت بوس.



وتطرق اللقاء الذي ضم نائبا مدير مكتب الأشغال بالمحافظة المهندس حسان ذمران والمهندس عبدالعزيز عون وأعيان وملاك الأراضي بمنطقة بيت بوس، إلى الفوائد التي ستعود على المنطقة بعد شق عدد من الشوارع، خاصة تقديم الخدمات الأساسية.



وأكد اللقاء أهمية تعاون ملاك الأراضي في إنجاح أعمال الشق .. مؤكدا حرص قيادة المحافظة على البدء بتنفيذ الأعمال حسب المخططات.



وفي اللقاء ثمن الوكيل المنتصر والدكتور الأعوج حرص أعيان وملاك المنطقة على إنجاح عملية الشق واستعدادهم التعاون مع الفريق الفني لضمان إنجاز العمل في موعده المحدد.

سبأ [12/مايو/2019]سبأ