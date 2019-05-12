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آخر تحديث: الإثنين، 13 - مايو - 2019 الساعة 01:24:00ص
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عقد مجلس الدفاع الوطني اليوم اجتماعاً برئاسة المشير مهدي المشاط رئيس مجلس الدفاع الوطني رئيس المجلس السياسي الأعلى، لمناقشة المستجدات العسكرية والميدانية في كافة الجبهات.
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قيادة محافظة الحديدة تثمن اهتمام الرئيس المشاط بإعادة الكهرباء لمدينة الحديدة
[12/مايو/2019]
الحديدة - سبأ:
 رفعت قياد محافظة الحديدة رسالة شكر وعرفان للأخ مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى، لتوجيهاته واهتمامه ومتابعته بإعادة التيار الكهربائي لمدينة الحديدة، للتخفيف من معاناة أبناء المحافظة خصوصا في فصل الصيف.

وأشادت بتكليف الرئيس المشاط لقيادة وزارة الكهرباء والطاقة والمؤسسة العامة للكهرباء بالنزول والمتابعة لإجراءات إعادة التيار الكهربائي وإعادة الخدمة للموطنين خلال شهر رمضان المبارك.

وثمنت قيادة المحافظة نيابة عن أبناء تهامة توجيهات الرئيس المشاط بإعفاء كل مشترك من ذوي الدخل المحدود 70 كيلو وات كمرحلة أولى، في ظل عدم تنفيذ المنظمات الدولية لالتزاماتها في معالجة الوضع الإنساني في المحافظة.

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