محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل قيادة محافظة الحديدة تثمن اهتمام الرئيس المشاط بإعادة الكهرباء لمدينة الحديدة الحديدة - سبأ:

رفعت قياد محافظة الحديدة رسالة شكر وعرفان للأخ مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى، لتوجيهاته واهتمامه ومتابعته بإعادة التيار الكهربائي لمدينة الحديدة، للتخفيف من معاناة أبناء المحافظة خصوصا في فصل الصيف.



وأشادت بتكليف الرئيس المشاط لقيادة وزارة الكهرباء والطاقة والمؤسسة العامة للكهرباء بالنزول والمتابعة لإجراءات إعادة التيار الكهربائي وإعادة الخدمة للموطنين خلال شهر رمضان المبارك.



وثمنت قيادة المحافظة نيابة عن أبناء تهامة توجيهات الرئيس المشاط بإعفاء كل مشترك من ذوي الدخل المحدود 70 كيلو وات كمرحلة أولى، في ظل عدم تنفيذ المنظمات الدولية لالتزاماتها في معالجة الوضع الإنساني في المحافظة.

سبأ [12/مايو/2019]سبأ