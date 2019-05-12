عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل ايران تعتزم اتخاذ خطوة اخرى اذا لم تفي الدول الاوربية بالتزاماتها النووية طهران - سبأ:

اعلن مسؤول ايراني، اليوم إن بلاده ستخطو خطوة أخرى لتعليق بعض تعهداتها ضمن الاتفاق النووي حال عدم التزام الدول الأوربية بتعهداتها بعد انتهاء مهلة الشهرين.



وقال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي لقناة "العالم" الإيرانية، "في حال عدم التزام الدول الأوروبية بتعهداتها بعد انتهاء مهلة الشهرين فإن إيران ستخطو خطوة أخرى لتعليق بعض تعهداتها ضمن الاتفاق النووي .



وأضاف كمالوندي "في المرحلة الثانية سيكون هناك موضوعان، سنقوم بتعليق بندين آخرين، الأول هو نسبة 3.67 بالمئة لتخصيب اليورانيوم، وسنقوم برفع هذه النسبة بحسب الحاجة".



وتابع كمالوندي "الثاني هو مفاعل الماء الثقيل في أراك، وإن كنا نعمل على إعادة تصميمه، هناك موضوع إعادة تفعيل أو تشغيل بعض المنشآت السابقة فيه، وهذه الأمور أيضا يمكن أن تكون على جدول الأعمال، الأمر الذي كان مهما للغاية بالنسبة لهم".



وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو صرح في مقابلة مع قناة "سي إن بي سي"، إن هدف الولايات المتحدة في إيران ليس الحرب، ولكن أحدا تغيير في سلوك القيادة الايرانية.



وأوضح "لن نخطئ في التقدير، هدفنا ليس الحرب، وهدفنا هو تغيير سلوك القيادة الإيرانية، نأمل أن يحصل الشعب الإيراني على ما يريد وما يستحقه".

سبأ [12/مايو/2019]سبأ