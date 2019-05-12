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آخر تحديث: الإثنين، 13 - مايو - 2019 الساعة 01:24:00ص
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وزير الخارجية يلتقي غراندي ويسلمها رسالة لأمين عام الأمم المتحدة
[12/مايو/2019]
صنعاء - سبأ:
التقى وزير الخارجية المهندس هشام شرف عبدالله اليوم، المنسق المقيم للأمم المتحدة بصنعاء ليز غراندي.

وفي اللقاء تطرق وزير الخارجية إلى قرار القيادة السياسية بصنعاء بالبدء بإعادة الانتشار من موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف ..مؤكدا جدية صنعاء في انتهاج مسار السلام والبدء في  تنفيذ اتفاق ستوكهولم الذي يعد أحد الخطوات الهامة في إجراءات بناء الثقة.

وأوضح أنه من المؤمل أن يساهم ذلك في تسهيل وصول السفن المحملة بالمواد الغذائية والمشتقات النفطية والأدوية والمساعدات إلى موانئ محافظة الحديدة دون أي عرقلة أو تأخير.

وشدد على ضرورة  تحييد الملف الاقتصادي المرتبط بحياة الملايين من الشعب اليمني وعدم استخدامه كورقه ضغط أو وسيلة لخلط الأوراق من قبل الطرف الأخر لتحقيق مكاسب أو أهداف سياسية بما في ذلك وقف إصدار القرارات أحادية الجانب من فرع البنك المركزي في عدن ومراجعه قراراته الكارثية السابقة التي سببت الكثير من المعاناة والأعباء التي تزيد من تداعيات الكارثة الإنسانية على المواطن اليمني.

وفي هذا الشأن سلم المهندس شرف، المنسق المقيم للأمم المتحدة، رسالة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس ورئيس الدورة الحالية لمجلس الأمن تتعلق بعدد من تجاوزات فرع البنك المركزي بعدن والتي تهدف إلى خلق إشكالات مالية واستمرار معاناة البنوك اليمنية الموجودة بالعاصمة صنعاء وإيجاد المزيد من المصاعب والأزمات المالية أمامها.

ولفت إلى أن ذلك سيؤدي إلى عرقلة كل الجهود الدولية الهادفة إلى تهيئة الأجواء أمام التسوية السياسية وتحقيق الاستقرار والسلام في اليمن.

سبأ
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