[12/مايو/2019]
المحويت - سبأ:
ناقشت أمسية رمضانية بمدينة المحويت آليات حشد الجهود لتحسين إيرادات الزكاة.
وفي الأمسية بعزلة الضبر بحضور وكيل المحافظة يحيی عبده إبراهيم ومدير مدينة المحويت إبراهيم عبد الحميد .. أشار مدير فرع الهيئة العامة للزكاة حميد الرضمي إلى الصعوبات التي تواجه تحصيل وتوريد الزكاة وآلية تحديث أوعية الإيرادات وتحصيل المبالغ المتراكمة.
وحث علی التوعية المجتمعية بوجوب دفع الزكاة للدولة بإعتبارها ركن أساسي من أركان الإسلام .
حضر الأمسية نائب مدير مكتب التربية بالمحافظة شرف عبدالرحمن وعقال ووجهاء العزلة.
سبأ