مجلس الدفاع الوطني يبارك إعادة الانتشار بالموانئ الثلاثة ويجدد إدانته لمماطلة الطرف الآخر(مكتمل) عقد مجلس الدفاع الوطني اليوم اجتماعاً برئاسة المشير مهدي المشاط رئيس مجلس الدفاع الوطني رئيس المجلس السياسي الأعلى، لمناقشة المستجدات العسكرية والميدانية في كافة الجبهات.