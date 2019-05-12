محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل نائب وزير الخارجية يلتقي رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر صنعاء - سبأ:

التقى نائب وزير الخارجية حسين العزي اليوم، رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بصنعاء، فرانز راوخنشتاين.



جرى خلال اللقاء مناقشة الجوانب المتصلة بالحصار المفروض على مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة من قبل دول تحالف العدوان ومرتزقته.



وتطرق نائب وزير الخارجية إلى الأوضاع الكارثية التي تشهدها مديرية الدريهمي جراء الحصار المفروض عليها من قبل دول تحالف العدوان ومرتزقته منذ ما يربو عن ثمانية أشهر.



وأشار إلى أن خمس نساء ورجل مسن من أبناء المديرية توفوا قبل أيام بسبب المرض والجوع في مديرية الدريهمي.



ودعا نائب وزير الخارجية المنظمات الدولية الإنسانية بما في ذلك اللجنة الدولية للصليب الأحمر للاضطلاع بدورها والمساهمة في رفع المعاناة عن أبناء المديرية من خلال تقديم المساعدات الغذائية والدوائية لهم.



كما دعا المجتمع الدولي للضغط باتجاه رفع الحصار المفروض على المديرية ..مؤكداً أن الحصار جريمة حرب وفقاً للقانون الدولي الإنساني، كما أن استمراره يهدد تنفيذ اتفاقات ستوكهولم لاسيما اتفاق الحديدة.



من جانبه جدد راوخنشتاين، التأكيد على استعداد بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر تقديم كافة أشكال الدعم للشعب اليمني وبما من شأنه الإسهام في التخفيف من معاناته.

سبأ [12/مايو/2019]سبأ