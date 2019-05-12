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آخر تحديث: الإثنين، 13 - مايو - 2019 الساعة 01:24:00ص
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  عربي ودولي
مقتل ستة اشخاص في هجوم على كنيسة شمال بوركينا فاسو
[12/مايو/2019]
واغادوغو-سبأ:

 لقي ستة أشخاص مصرعهم اليوم في هجوم شنّه مسلحون مجهولون على كنيسة في مدينة دابلو في منطقة سانمانتينغا شمال بوركينا فاسو.

وأفاد رئيس بلدية دابلو عثمان زونغو في تصريح له أن مسلحين اقتحموا الكنيسة الكاثوليكية عند الساعة التاسعة صباحًا، وأطلقوا النار على من في الكنيسة، مضيفًا أن المهاجمين قتلوا ستة أشخاص، إضافة إلى إحراق الكنيسة ومتاجر ومطعمًا قبل أن يتوجهوا إلى المركز الصحي حيث فتشوه وأحرقوا سيارة رئيس المركز.

وقدّر مصدر أمني عدد المهاجمين ما بين عشرين إلى ثلاثين شخصًا.

سبأ
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