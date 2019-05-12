محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اجتماع صحي بالبيضاء يناقش سبل تعزيز أداء القطاع الصحي البيضاء - سبأ:

ناقش اجتماع صحي بمحافظة البيضاء اليوم برئاسة المحافظ علي محمد المنصوري، سبل تعزيز أداء المرافق الصحية لمواجهة وباء الكوليرا.



وتطرق الاجتماع الذي ضم وكلاء المحافظة ناصر الريامي وصالح المنصوري وناصر الوهبي ومدراء المستشفيات الحكومية ومدراء فروع مكاتب الصحة بالمديريات وممثلو المستشفيات الأهلية والخاصة إلى الصعوبات التي تواجه سير العمل في ظل استمرار العدوان والحصار وشحة الأدوية والمحاليل الطبية.



واستعرض مدير مكتب الصحة الدكتور فؤاد إدريس مصفوفة الخطة العامة للمكتب خلال العام الجاري إلى جانب الاحتياجات الضرورية من الخدمات الطبية والطوارئ المتكاملة.



وبين أن عدد الحالات المصابة بالكوليرا 13 ألف و931 حالة، فيما بلغت عدد حالات الوفاة 18حالة .. لافتا إلى جهود الكوادر الصحية في مواجهة وباء الكوليرا.



وفي الاجتماع أكد محافظ البيضاء أهمية استمرار الاجتماعات لتقييم الوضع الصحي والإطلاع على ما تم إنجازه والتعرف على الصعوبات التي ترافق الأداء ومعالجتها.



وشدد على ضرورة استمرار غرفة العمليات المشتركة التي تم تشكيلها من الجهات المعنية ورفع تقارير يومية بالأعمال المنجزة والمنفذة لمتابعة ومواجهة وباء الكوليرا.



ودعا المحافظ المنصوري المنظمات إلى مساندة جهود السلطة المحلية ومكتب الصحة في مواجهة الكوليرا والعمل على إنشاء مخيمات ومراكز للمعالجة.

سبأ [12/مايو/2019]سبأ