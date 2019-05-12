رئيس الوزراء يعزي في وفاة الشخصية الاجتماعية خالد عقبه [12/مايو/2019] صنعاء - سبأ:

بعث رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشخصية الاجتماعية والقيادية خالد وهبي عقبه، المدير السابق لمديريتي كريتر والبريقا محافظة عدن، الذي وافته المنية اليوم في أحد مستشفيات عدن اثر تعرضه لأزمة قلبية حادة.



وأعرب رئيس الوزراء عن تعازيه الحارة وصادق مواساته لأسرة الفقيد وزملائه بهذا المصاب .. منوها بمسيرة الفقيد المهنية الزاخرة بالبذل والعطاء من أجل خير مجتمعه ووطنه .



وأكد أن الوطن عامة وعدن خاصة فقدا برحيل الفقيد عقبه شخصية وطنية وعدنية مثقفة ورجل دولة سخر جل حياته من أجل الاخرين وخدمتهم .



وابتهل الى المولى عز وجل أن يتقبله بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم اهله وذوية الصبر والسلوان.

" إنا لله وإنا إليه راجعون ".

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