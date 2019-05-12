قوات باكستانية تمشط فندقا بعد يوم من هجوم قتل خمسة أشخاص على الأقل

كويتا- سبأ:

فتشت قوات الأمن الباكستانية فندقا فاخرا في مدينة جوادر الساحلية في جنوب غرب باكستان اليوم الأحد بعد يوم من اقتحام مسلحين انفصاليين له وقتل خمسة أشخاص على الأقل.



وقال مسؤولون إن أربعة مسلحين على الأقل داهموا فندق بيرل كونتيننتال لكن الشرطة رفضت التعليق اليوم الأحد عما إذا كانت اعتقلت أو قتلت أيا من المهاجمين.



وقال راو منير أحمد ضياء المسؤول البارز بالشرطة ،وفق وكالة أنباء رويترز، إن ثلاثة من طوابق الفندق الأربعة تم تفتيشها وإن قوات الأمن تفتش الطابق العلوي بعد نحو 20 ساعة من الهجوم.



وأعلن جيش تحرير بلوخستان مسؤوليته عن الهجوم في بيان. وجيش تحرير بلوخستان جماعة متشددة تحارب من أجل ما تقول إنه توزيع ظالم للموارد الطبيعية في إقليم بلوخستان بجنوب غرب باكستان.



وقال مسؤولون إن المسلحين كانوا يرتدون الزي العسكري.



وقتل ثلاثة على الأقل من حراس الأمن واثنان من العاملين بالفندق وأصيب أربعة بجروح في قتال بين المهاجمين وقوات الأمن مساء يوم أمس السبت. وقال الجيش إن قوات الأمن طوقت المنطقة وحاصرت المهاجمين عند درج يصل إلى سطح الفندق.



ومدينة جوادر المطلة على بحر العرب ميناء استراتيجي يجري تطويره ضمن مشروع الممر الاقتصادي بين الصين وباكستان الذي تبلغ تكلفته 60 مليار دولار والذي يعتبر جزءا من مشروعات البنية التحتية في مبادرة الحزام والطريق التي أطلقتها الصين.

[12/مايو/2019]سبأ