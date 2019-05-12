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مناقشة إجراءات استكمال توسعة طريق سوق ضروان بمحافظة صنعاء
[12/مايو/2019]
 صنعاء- سبأ:

ناقش اجتماع عقد بصنعاء اليوم برئاسة وزير الأشغال العامة والطرق غالب مطلق إجراءات استكمال مشروع توسعة طريق سوق ضروان بمديرية همدان محافظة صنعاء البالغ تكلفته 300 مليون ريال.



وحث الاجتماع الذي ضم رئيس صندوق صيانة الطرق المهندس أنيس السماوي ونائب رئيس المؤسسة العامة للطرق والجسور المهندس أمير الدين العلفي والمدير التنفيذي للمؤسسة المهندس لبيب عزالدين، على سرعة البدء بسفلتة المقاطع الجاهزة بمدخل سوق ضروان وإنجاز ما تبقى من أعمال بطول 900 متر وعرض 30 مترا.

وأكد وزير الأشغال أهمية استكمال المشروع لإنهاء الاختناقات في سوق ضروان على طريق صنعاء - عمران – صعدة.

ووجه قيادتي الصندوق والمؤسسة بالعمل وفق آليات تضمن الاستفادة المثلى من المخصصات المالية التي يتم صرفها لتوسيع وصيانة شبكة الطرق، وحثهم على  مضاعفة الجهود وإنجاز الأعمال الطارئة والضرورية التي تحتاج إليها الشبكة بما يضمن الحفاظ عليها واستمرارها في خدمة المواطنين.

وثمن الوزير مطلق جهود صندوق صيانة الطرق والمؤسسة العامة للطرق والجسور في إنجاز مشاريع صيانة الطرق وإعادة تأهيل وإنشاء الطرق والجسور سواء التي تتعرض للاستهداف من قبل العدوان أو المتهالكة جراء السيول. 

حضر الاجتماع مدير عام الصيانة والطوارئ بالمؤسسة العامة للطرق المهندس صادق الجرباني ومدير عام الإشراف بصندوق صيانة الطرق المهندس يحيى زياد.

سبأ
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