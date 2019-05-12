عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مقتل 4 أطفال وامرأة جراء اعتداء بالقذائف الصاروخية على مدينة السقيلبية السورية حماة- سبأ:

أفادت وكالة الأنباء السورية سانا بمقتل 4 أطفال وامرأة وجرح ستة أطفال جراء اعتداء التنظيمات المسلحة بالقذائف الصاروخية على مدينة السقيلبية شمال غرب مدينة حماة.



وذكرت سانا أن التنظيمات المنتشرة في عدد من بلدات وقرى ريف حماة الشمالي وإدلب الجنوبي ضمن منطقة خفض التصعيد استهدفت ظهر اليوم مدينة السقيلبية بعدد من القذائف الصاروخية ما تسبب بمقتل 4 أطفال وامرأة وإصابة ستة أطفال ووقوع دمار في المنازل والممتلكات.



وأشارت المصادر إلى أن وحدات الجيش السوري العاملة في المنطقة ردت على الفور بالوسائط النارية المناسبة على مصادر الاعتداءات ودمرت أوكاراً ومنصات إطلاق صواريخ للمجموعات الإرهابية في منطقة خفض التصعيد بإدلب.

سبأ [12/مايو/2019]سبأ