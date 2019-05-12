مستوطنون يستأنفون اقتحاماتهم للمسجد الأقصى بحراسة مشددة

القدس المحتلة- سبأ:

اقتحم 38 مستوطنا يهوديا ، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة معززة ومشددة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال الإسرائيلي.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن اقتحامات المستوطنين تمتد خمسة أيام في الأسبوع، تبدأ من صباح الأحد وحتى الخميس، وعلى فترتين؛ صباحية حتى قبل موعد صلاة الظهر، وبعد الصلاة لمدة ساعة، وعادة ما يسبقها اقتحام لقوات الاحتلال لتمشيط "مسار" اقتحامات المستوطنين داخل المسجد المبارك، ومن ثم حراستهم حتى يغادروا الأقصى من جهة باب السلسلة.

[12/مايو/2019]سبأ