ترامب يحث الصين على عقد الاتفاقية التجارية

واشنطن- سبأ:



وانتهت الجولة المقبلة من المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين هذا الأسبوع في واشنطن، والتي فشلت في تحقيق أي نتائج، في حين فرضت واشنطن في المقابل مجموعة جديدة من التعريفات على البضائع الصينية.



وغرد ترامب عبر حسابه على موقع "تويتر": "أعتقد أن الصين شعرت أنهم تعرضت للضرب المبرح في المفاوضات الأخيرة، حتى أنهم ربما ينتظرون الانتخابات المقبلة 2020، لمعرفة ما إذا كان في الإمكان أن يحالفهم الحظ والحصول على فوز ديمقراطي، وفي هذه الحالة سيستمرون في نهب 500 مليار دولار سنويا".



وتابع: "المشكلة الوحيدة هي أنهم يعلمون أنني سأربح.. وستصبح الاتفاقية أسوأ بالنسبة لهم إذا كان يجب عليهم التفاوض بشأنها في فترة ولايتي الثانية، لذا من الحكمة أن يعقدوها معنا الآن، ولكني أحب جمع التعاريف الكبيرة".



وتصاعد التوتر بين واشنطن وبكين بعد أن تعرضت المفاوضات لانتكاسة كبيرة الأسبوع الماضي عندما أجرت الصين تعديلات على مسودة اتفاق وخففت من التزامات بتلبية مطالب أمريكية بالإصلاح التجاري.



ويسعى ترامب إلى خفض العجز التجاري بين الولايات المتحدة والصين، مع فتح الأسواق الصينية بشكل أوسع أمام البضائع الأمريكية، ودفع بكين إلى إدخال تشريعات لوقف الاستفادة بشكل غير شرعي من التكنولوجيات الأمريكية، وسرقة الملكية الفكرية.

[12/مايو/2019]حث الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الصين، اليوم الأحد، على عدم انتظارها إجراء انتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020، وإبرام الاتفاقية التجارية مع الولايات المتحدة سريعا.سبأ