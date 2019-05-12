عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل السلطات المكسيكية تعثر على رفات 35 شخصا في مقابر جماعية مكسيكو ستي- سبأ:

عثرت السلطات المكسيكية على رفات 35 شخصا في مقابر جماعية في ولاية خاليسكو على ساحل المحيط الهادي في وسط المكسيك.



وأفاد المدعي العام جيراردو أوكتافيو سوليس السبت أنه تم العثور على معظم الجثث في مزرعة في منطقة زابوبان. وفي مؤتمر صحافي أوضح أن من بين القتلى هناك "27 تم تقييدهم عندما قتلوا"، مضيفا أنه "تم التعرف إلى هوية شخصين حتى الآن". كما حذر من أن عدد القتلى قد يرتفع بعد انتهاء فرق الطب الشرعي من عملها في الموقع.



وتابع المسؤول "نحن نحفر على عمق أكثر من ثلاثة أمتار. ونستخدم أيضا آلات ثقيلة (بالتنسيق) مع مهندسين". فيما قال إنه عثر على جماجم سبعة أشخاص وبقايا بشرية في منزل يقع في غوادالاخارا، ثاني كبرى مدن المكسيك من حيث عدد السكان.



وهرعت عائلات فقدت عددا من أفرادها، إلى السلطات في خاليسكو طالبة تفاصيل حول عمليات استخراج الرفات.



ويذكر أن عدد المفقودين يبلغ أكثر من أربعين ألف شخص في المكسيك التي تشهد أعمال عنف مرتبطة بتهريب المخدرات وخصوصا منذ أن أرسل الرئيس السابق فيليبي كالديرون في 2006م القوات المسلحة ضد العصابات. ومنذ ذلك الحين، قتل حوالي 250 ألف شخص في المكسيك، حسب أرقام رسمية.

سبأ [12/مايو/2019]سبأ