انحسار حركة (السترات الصفراء) يتأكد في السبت الـ26

باريس- سبأ:

فشل محتجو "السترات الصفراء" في فرنسا في استنهاض حركتهم في السبت السادس والعشرين لتظاهراتهم وذلك بعدما اقترب عمر حركتهم من ستة أشهر.



وأفادت وزارة الداخلية الفرنسية بان عدد المتظاهرين بلغ 18 الفا و600 في فرنسا بينهم 1200 في باريس، في تعبئة هي الأضعف منذ بدء الحراك في 17 نوفمبر الماضي. لكن المحتجين أحصوا في المقابل نحو 37 الفا و500 متظاهر.



وكانت السلطات تأمل منذ وقت طويل في انحسار حركة الاحتجاج وخصوصا أن أزمة "السترات الصفراء" هي الأسوأ التي يواجهها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون منذ توليه الحكم قبل عامين وتزامنت مع تراجع شعبيته التي بلغت في الآونة الأخيرة أدنى مستوياتها.



لكن هذه النسبة ارتفعت الى 32 في المئة بحسب آخر استطلاع نشر الجمعة، وذلك قبيل الانتخابات الاوروبية المقررة في 26 مايو الجاري والتي تشهد منافسة حامية بين لائحة الغالبية الرئاسية وتلك التي شكلها اليمين المتطرف.

[12/مايو/2019]سبأ