ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأحد، 12 - مايو - 2019 الساعة 07:25:10م
سلاح الجو المسير يشن هجوماً على تجمعات للجيش السعودي ومرتزقته في عسير
شن سلاح الجو المسير فجر اليوم، هجوماً على تجمعات للجيش السعودي ومرتزقته بالربوعة في عسير.
الجيش السوري يكثف عملياته ضد خروقات التنظيمات الارهابية
كثف الجيش العربي السوري اليوم الاحد عملياته ضد خروقات التنظيمات الارهابية بمحافظة ادلب السورية لخرقها اتفاق منطقة خفض التصعيد .
فريق البنك المركزي اليمني يتوجه إلى العاصمة الأردنية عمان
توجه فريق البنك المركزي اليمني اليوم إلى العاصمة الأردنية برئاسة محافظ البنك الدكتور محمد أحمد السياني للمشاركة في مباحثات عمّان.
انطلاق بطولة الناشئين في ملتقى الوحدة الرمضاني بصنعاء
انطلقت اليوم منافسات بطولة كرة القدم للناشئين التي ينظمها نادي وحدة صنعاء ضمن فعاليات الملتقى الرمضاني الثالث.
آخر الأخبار:
اجتماع موسع يناقش الجوانب المتعلقة بحماية أراضي الدولة وضبط عصابات السطو
رئيس الوزراء يعزي في وفاة الشخصية الاجتماعية خالد عقبه
اللواء الرويشان يناقش مع ممثلة اليونيسيف قضايا التعاون ذات الأولوية
قوات باكستانية تمشط فندقا بعد يوم من هجوم قتل خمسة أشخاص على الأقل
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
انحسار حركة (السترات الصفراء) يتأكد في السبت الـ26
[12/مايو/2019]
باريس- سبأ:

فشل محتجو "السترات الصفراء" في فرنسا في استنهاض حركتهم في السبت السادس والعشرين لتظاهراتهم وذلك بعدما اقترب عمر حركتهم من ستة أشهر.


وأفادت وزارة الداخلية الفرنسية بان عدد المتظاهرين بلغ 18 الفا و600 في فرنسا بينهم 1200 في باريس، في تعبئة هي الأضعف منذ بدء الحراك في 17 نوفمبر الماضي. لكن المحتجين أحصوا في المقابل نحو 37 الفا و500 متظاهر.

وكانت السلطات تأمل منذ وقت طويل في انحسار حركة الاحتجاج وخصوصا أن أزمة "السترات الصفراء" هي الأسوأ التي يواجهها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون منذ توليه الحكم قبل عامين وتزامنت مع تراجع شعبيته التي بلغت في الآونة الأخيرة أدنى مستوياتها.

لكن هذه النسبة ارتفعت الى 32 في المئة بحسب آخر استطلاع نشر الجمعة، وذلك قبيل الانتخابات الاوروبية المقررة في 26 مايو الجاري والتي تشهد منافسة حامية بين لائحة الغالبية الرئاسية وتلك التي شكلها اليمين المتطرف.

سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
قوات باكستانية تمشط فندقا بعد يوم من هجوم قتل خمسة أشخاص على الأقل
مقتل 4 أطفال وامرأة جراء اعتداء بالقذائف الصاروخية على مدينة السقيلبية السورية
مستوطنون يستأنفون اقتحاماتهم للمسجد الأقصى بحراسة مشددة
تضارب الأنباء حول انفجارات بميناء الفجيرة الإماراتي
السلطات المكسيكية تعثر على رفات 35 شخصا في مقابر جماعية
روحاني: أعداء إيران يشنون حربا سافرة غير مسبوقة
الجيش السوري يكثف عملياته ضد خروقات التنظيمات الارهابية
حزب المؤتمر الوطني في جنوب أفريقيا يفوز بالانتخابات البرلمانية ويحتفظ بالسلطة
ايران تبدي عدم مبالاتها بالعقوبات الامريكية على صادراتها من المعادن
اوزبكستان تلغي حجباً على عشرات المواقع الالكترونية والحقوقية الناقدة لها
العدوان السعودي على اليمن
إصابة مواطن بغارة لطيران العدوان في سحار صعدة
[12/مايو/2019]
استشهاد وإصابة أكثر من 21 مواطناً في ثلاث محافظات بنيران المرتزقة وغارات طيران العدوان
[12/مايو/2019]
24 شهيدا وجريحا جلهم أطفال ونساء حصيلة جريمة العدوان بالضالع
[12/مايو/2019]
استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة أكثر من 13 آخرين بغارة لطيران العدوان في قعطبة بالضالع
[11/مايو/2019]
قوى العدوان تواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار بالحديدة
[11/مايو/2019]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2019، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by