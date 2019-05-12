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تدشين حملة للتبرع بالدم في صعدة
[12/مايو/2019]
صعدة- سبأ:

دشن محافظ  صعدة محمد جابر عوض ومعه وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد صالح الخولاني اليوم بالمستشفى الجمهوري بمدينة صعدة حملة للتبرع بالدم تحت شعار"جاهد بدمك".


 وفي التدشين الذي حضره وكيل المحافظة عباس عامر أشاد المحافظ عوض بمستوى الإقبال على الحملة التي تستمر أسبوعاً تجسد معاني الوفاء للشهداء والجرحى الذين قدموا دمائهم دفاعاً عن الوطن وأمنه واستقراره.

وحث على مزيد من التلاحم المجتمعي والشعبي لمواجهة العدوان والتصدي له، والتبرع بالدم لإنقاذ حياة المرضى والجرحى مشيراً إلى أنه سيرافق الحملة زيارات ميدانية للجرحى.

 فيما أشار وكيل وزارة الأوقاف إلى أهمية الحملة في توفير احتياجات المستشفى والمحافظة من الدم في ظل استمرار العدوان الغاشم.

 حضر التدشين رئيس جامعة صعدة الدكتور عبدالرحيم الحمران و الشيخ علي المطري .

سبأ
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