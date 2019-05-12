روحاني: أعداء إيران يشنون حربا سافرة غير مسبوقة

طهران- سبأ:

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن بلاده "تواجه ضغوطا سياسية واقتصادية من جانب الأعداء، تمثل حربا سافرة وغير مسبوقة،مشددا على ضرورة تعاضد جميع القوى وتوحدها في هذه الفترة.



وقال روحاني خلال لقاء مع نشطاء سياسيين الليلة الماضية كما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، : "لا يمكن القول اليوم، إن ظروفنا الراهنة، أفضل أو أسوأ من أيام حرب الثماني سنوات- 1980-1988، في تلك الفترة لم نكن نعاني من مشاكل مع البنوك وفي مجال بيع النفط والاستيراد والتصدير. فقط كان هناك حظر على السلاح".



وأشار روحاني الى أن "القيود التي فرضها الأعداء على القطاع المصرفي في إيران وكذلك على التحويل المالي، انعكست سلبا على مختلف المجالات، بما في ذلك، بيع النفط وصناعة الصلب والزراعة".

[12/مايو/2019]سبأ