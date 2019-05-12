أمسية رمضانية تناقش الوضع الصحي بعمران (مصحح)

صنعاء - سبأ :

كرست أمسية رمضانية عقدت برئاسة وزير الصحة العامة والسكان الدكتور طه المتوكل، لمناقشة الوضع الصحي بمحافظة عمران وآلية تحسين الأداء.

واستعرضت الأمسية تحت شعار "يد تداوي من يحمي ويبني" بحضور وكيلي وزارة الصحة لقطاعي الرعاية الدكتور محمد المنصور والطب العلاجي الدكتور علي جحاف والوكيل المساعد لقطاع السكان الدكتور نجيب القباطي ومدير مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور محمد مجاهد الحوثي ومدراء الصحة والمستشفيات بمديريات المحافظة، الصعوبات التي تواجه سير العمل وسبل معالجتها في إطار الرؤية الوطنية لبناء الدولة الحديثة.

وفي الأمسية أشار الوزير المتوكل إلى أهمية تدارس الأوضاع الصحية والطبية على مستوى المحافظات وتقييم الأداء .

وأكد أن هذه الأمسية تهدف لتقييم الوضع الصحي بمحافظة عمران وإطلاع مدراء المستشفيات والصحة بالمحافظة على رؤية وخطة الوزارة للعام الجاري لتجويد الخدمات الصحية.

وقال " مسؤولية المجتمع في أعناقنا جميعا ويجب إيصال الخدمات لكافة المواطنين خاصة وأن محافظة عمران محرومة من الخدمات سيما بالمناطق النائية، ما يتطلب تعزيز الخدمات الصحية في المراكز والمستشفيات المحورية ".

واشار إلى أن المحافظة تفتقد لكثير من التجهيزات والادوية وان استجابة المنظمات بطيء لاترتقي الى المستوى المطلوب.



واشاد وزير الصحة بدور السلطة المحلية بعمران في الاهتمام بالقطاع الصحي بالمحافظة ومساندة جهود الوزارة في تحسين تقديم الخدمات.



وبارك افتتاح مستشفي 22 مايو واعادة ترميم مستشفى حرف سفيان، مجددا التأكيد على أهمية تطوير قسم الطوارئ والعناية المركزة والعمليات في كافة المستشفيات بالإضافة إلى تحديث نظم المعلومات وإدارة الجودة الشاملة.

ولفت إلى ضرورة تضافر الجهود للدفع بالعجلة الصحية إلى مستويات أفضل، بما يلمس المواطن خدمات صحية وطبية.

وشدد على ضرورة تفعيل الموارد الذاتية والاستغلال الأمثل للإمكانيات المتاحة وإدارة الكادر الطبي .. مشيرا إلى ضرورة الارتقاء بالعمل وتحديث الخدمات المقدمة للمواطنين وتجويدها بما يمكن الهيئات والمستشفيات الحكومية من تعزيز دورها على أكمل وجه.

من جانبه استعرض مدير مكتب الصحة بعمران الدكتور محمد الحوثي الصعوبات التي تواجه سير العمل واحتياجات المحافظة من الأدوية والمسلتزمات الطبية والكادر.



وتطرق إلى الجهود المبذولة في مكافحة الاوبئة (اتش ون ان ون والكوليرا والدفتيريا).

[12/مايو/2019]سبـأ